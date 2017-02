Vo veku 76 rokov zomrel slávny džezový spevák Al Jarreau

Džezový spevák Al Jarreau Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. februára (TASR) - Jeden z najväčších džezových vokalistov všetkých čias Al Jarreau zomrel dnes ráno v Los Angeles vo veku 76 rokov. Oznámili to americké médiá. Sedemnásobného laureáta ceny Grammy hospitalizovali nedávno pre vyčerpanosť a on v stredu oznámil, že odchádza na odpočinok a zrušil nadchádzajúce koncerty.Webová stránka tmz.com pripomenula, že koncertoval takmer nepretržite 50 rokov. V uplynulých rokoch bojoval s respiračnými a srdcovými problémami.Jeho manažér Joe Gordon, ktorého citovala tlačová agentúra DPA, uviedol, že Jarreau zomrel v prítomnosti niekoľkých členov svojej rodiny a priateľov, približne okolo 5.30 miestneho času (14.30 SEČ).Gordon informoval, že sa uskutoční malá súkromná rozlúčka so zosnulým. Jeho vyhlásenie zverejnil na svojej webovej stránke časopis Ebony.dodal Gordon.Jarreu sa narodil a vyrástol v Milwaukee. Vďaka svojmu speváckemu štýlu sa stal jedným z najväčších džezových vokalistov. Získal sedem cien Grammy, prvú v roku 1977 za svoj album z vystúpeniaJeho syn Al minulý týždeň povedal, že otec spieval jednej zo zdravotných sestier, ktoré ho ošetrujú, svoju pieseň Moonlighting.