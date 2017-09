Vo veku 86 rokov zomrel významný divadelník Peter Hall

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. septembra (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel v pondelok britský divadelný a filmový režisér Peter Hall, zakladateľ Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti (RSC) a bývalý riaditeľ Kráľovského národného divadla (RNT). Hall skonal v londýnskej nemocnici, oznámila dnes agentúra DPA, citujúc z vyhlásenia RNT.Sir Peter Hall počas svojej kariéry zinscenoval premiéru hry "Čakanie na Godota" od Samuela Becketta v anglickom jazyku či svetovú premiéru hry "Návrat domov" od Harolda Pintera. Riaditeľom RNT bol v rokoch 1973-1988 a pričinil sa o jeho presťahovanie z divadelnej budovy Old Vic do komplexu v lokalite South Bank.Hall založil RSC v roku 1960 iba ako 29-ročný a následne túto spoločnosť viedol do roku 1968. Po tom, ako v roku 1988 opustil RSC, založil Spoločnosť Petra Halla, ktorá fungovala do roku 2011. V roku 2003 sa stal zakladajúcim riaditeľom divadla Rose Theatre v londýnskom Kingstone. Bol obhajcom verejných dotácií pre umenie, pripomína stanica BBC.Hall stál aj za viacerými premiérami divadelných hier na newyorskom Broadwayi. Jeho poslednou produkciou bolo v roku 2011 predstavenie Shakespearovej hry "Trojkráľový večer" v RNT.Hall bol i operným režisérom. V rokoch 1984-1990 pôsobil ako umelecký riaditeľ Operného festivalu v Glyndebourne. V roku 1983 inscenoval v nemeckom meste Bayreuth pri príležitosti 100. výročia úmrtia nemeckého hudobného skladateľa Richarda Wagnera jeho operný cyklus "Prsteň Nibelungov".Divadelník po sebe zanechal manželku a šesť detí vrátane herečky Rebeccy Hallovej.