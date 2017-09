SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) - Vo veku 88 rokov zomrela česká herečka Květa Fialová. Informoval o tom český spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na Českú televíziu, ktorej to oznámila jej dcéra Zuzana Hášová.Správu podľa iDNES.cz potvrdil aj Fialovej priateľ Josef Kubáník. Rodáčku zo slovenskej obce Veľké Dravce, ktorá mala Alzheimerovu chorobu, trápili aj problémy so srdcom. Český denník Blesk minulý týždeň informoval, že leží na jednotke intenzívnej starostlivosti kardiologickej kliniky.Květa Fialová sa narodila 1. septembra 1929. Vyštudovala Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU) v Brne. Po škole vystriedala niekoľko divadiel, bola tiež členkou divadla v Martine a v roku 1958 ju angažoval Jan Werich do pražského Divadla ABC. Popularitu jej priniesla postava Tornádo Lou vo filme Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964).Účinkovala tiež v televízii a mnohých ďalších filmoch ako napríklad Fantom Morrisvillu (1966), Partie krásného dragouna (1970), Babička (1971), Adéla ještě nevečeřela (1977), Příliš hlučná samota (1994), Všichni moji blízcí (1999) alebo Účastníci zájazdu (2006).Informácie pochádzajú z webstránky iDNES.cz a archívu agentúry SITA.