Vo veku 91 rokov zomrel americký herec Harry Dean Stanton

Na archívnej snímke zosnulý americký herec Harry Dean Stanton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 17. septembra (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel v piatok v nemocnici i Cedar Sinai v Los Angeles americký herec Harry Dean Stanton. S odvolaním sa na hercovho agenta o tom informovala televízia CNN.Herec, ktorého mali radi diváci, ale aj filmoví kritici, hral napr. v snímke Paríž, Texas režiséra Wima Wendersa. Širokej verejnosti sa stal známy aj vďaka účinkovaniu v seriáloch Twin Peaks a Big Love. Počas svojej hereckej kariéry, ktorá sa začala v 50. rokoch, hral vo vyše 250 televíznych inscenáciách a kinofilmoch, pričom zväčša šlo o vedľajšie roly.Stanton bol veľkým priateľom hercov Jacka Nicholsona, Seana Penna či Marlona Branda, rád pracoval s režisérmi Martinom Scorsesem (Posledné pokušenie Krista) či Francisom Fordom Coppolom (One from the Heart). Bol vynikajúcim hráčom na harmoniku a rád spieval blues, a to aj s takými hviezdami ako Bob Dylan či Kris Kristofferson.