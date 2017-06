Vo veku 91 rokov zomrel bývalý šéf sovietskej nelegálnej rozviedky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 21. júna (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel dnes v Moskve bývalý šéf sovietskej "nelegálnej rozviedky", generál vo výslužbe Jurij Drozdov. Informovalo o tom dnes v Moskve tlačové oddelenie Služby vonkajšej rozviedky (SVR).Drozdov bol podľa agentúry AP veteránom druhej svetovej vojny. Do služieb tajnej služby KGB vstúpil v roku 1956. Pôsobil ako styčný dôstojník s východonemeckou tajnou políciou Stasi. V roku 1962 sa zúčastnil na výmene spravodajského dôstojníka (tzv. nelegála) Rudoľfa Abeľa - pracujúceho na území USA pre sovietsku spravodajskú službu MGB - za pilota amerického špionážneho lietadla Francisa Garyho Powersa, zostreleného nad ZSSR.Drozdov pôsobil ako agent s diplomatickým krytím v Číne (v rokoch 1964-68) i v Spojených štátoch (1975-79).V roku 1979 sa stal vedúcim oddelenia KGB, ktoré dohliadalo na sieť tajných agentov v zahraničí. Tento post zastával až do svojho odchodu do výslužby v roku 1991. Agenti, ktorí žili v zahraničí pod falošnou identitou, sa nazývali "nelegálni" a považovali sa za elitu sovietskej tajnej služby, vysvetlila AP.V decembri 1979 Drozdov viedol operáciu, ktorej cieľom bol útok na palác afganského prezidenta Hafizulláha Amína, ktorý pripravil cestu pre sovietsku inváziu do tejto krajiny.Drozdov tiež v rámci tajnej služby KGB založil elitný útvar Vympel určený na tajné operácie v zahraničí.SVR vo vyhlásení o úmrtí označilo Drozdova za "skutočného ruského dôstojníka, láskavého a múdreho vodcu".