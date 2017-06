Vo veku 92 rokov zomrel bývalý japonský guvernér Okinavy Masahide Óta

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 13. júna (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel v pondelok bývalý guvernér juhojaponského ostrova Okinava, historik Masahide Óta, ktorý ako študent bojoval v druhej svetovej vojne proti Američanom v krvavej Bitke o Okinavu a neskôr už ako guvernér viedol kampaň za to, aby boli z ostrova odstránené americké vojenské základne. Jeho úmrtie oznámila jeho kancelária, informovala tlačová agentúra Reuters.Óta sa dostal do centra pozornosti ako guvernér Okinavy v čase veľkých protestov proti tamojším americkým základniam, ktoré vypukli po znásilnení japonského dievčaťa tromi americkými vojakmi v roku 1995. Rozsiahle protesty viedli v roku 1996 k podpísaniu americko-japonskej dohody o uzavretí americkej leteckej základne Futenma a jej presťahovaní do menej obývanej časti ostrova. Presunu však bráni pretrvávajúci odpor voči americkej vojenskej prítomnosti, ktorú si mnohí Japonci spájajú s trestnou činnosťou, znečisťovaním životného prostredia a nehodami.Óta v roku 2010 v rozhovore pre agentúru Reuters pripomenul, žeV tri mesiace trvajúcej Bitke o Okinavu zahynulo spolu s 94.000 japonskými vojakmi a 12.000 Američanmi aj približne 140.000 civilistov.zdôraznil vtedy Óta vysvetľujúc, prečo je proti tomu, aby sa väčšina amerických síl v Japonsku nachádzala na Okinave.Počas jeho výkonu funkcie guvernéra umiestnili v Parku mieru na Okinave pamätník s menami tých, ktorí zomreli v Bitke o Okinavu - bez ohľadu na ich národnosť a to, či išlo o vojakov alebo civilistov.Óta, ktorý absolvoval magisterské štúdium žurnalistiky na univerzite v americkom Syracuse, bol aj plodným autorom, dodal Reuters.