Vo veku 92 rokov zomrel výtvarný fotograf Kamil Vyskočil

Bratislava 30. mája (TASR) – Vo veku nedožitých 92 rokov zomrel v pondelok 29. mája známy slovenský výtvarný fotograf Kamil Vyskočil. TASR o tom informovala rodina zosnulého.Fotograf Kamil Vyskočil sa narodil v Bratislave 4. júla 1925. Kontakty s fotografovaním nadobudol v rodine, keďže jeho otec bol tiež fotografom. Po začiatkoch v spoločnom ateliéri sa osamostatnil a založil si vlastný ateliér v Bratislave na dnešnej Obchodnej ulici. Aj keď mu ho znárodnili, fotografovania sa nevzdal.V roku 1953 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Ako výtvarný fotograf spolupracoval so Slovenskou filharmóniou (1961–1972), od roku 1972 do roku 1990 spolupracoval so Slovenským národným divadlom (SND). Dlhé roky fotografoval folklórny súbor Lúčnica.Vydal niekoľko knižných fotografických publikácií - Videl som hudbu (1969), Slovenská filharmónia (1974), Pieseň o Bratislave (1975), Lúčnica (1979), Slovenské národné divadlo (1980). Dlhé roky pracoval v týždenníku Život. Od roku 1975 bol v slobodnom povolaní.Jeho meno nesie galéria Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Albrechta v bratislavskej Petržalke. V roku 2013 bola jeho tvorba predstavená v Bratislave na výstave Združenia slovenských profesionálnych fotografov.