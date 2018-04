Vo veku 92 rokov zomrela bývalá prvá dáma USA Barbara Bushová

Barbara Bushová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. apríla (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrela bývalá prvá dáma USA a aktivistka za gramotnosť Barbara Bushová. V stredu o tom informovala britská spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na hovorcu rodiny Jima McGratha.Bushová, manželka 41. prezidenta Georgea H.W. Busha (93), zomrela v utorok, spresnil hovorca.Už nejaký čas sa necítila dobre a odmietala ďalšiu liečbu. Svoje posledné dni života chcela stráviť v "upokojujúcom prostredí" s rodinou.Bielovlasá pani Bushová bola jednou z iba dvoch prvých dám USA, ktoré sa stali zároveň aj matkou prezidenta. Ďalšou bola Abigail Adamsová, manželka Johna Adamsa a matka Johna Quincyho Adamsa, napísala agentúra AP.Bushovej syn George W. Bush bol zvolený za prezidenta v roku 2000 a v úrade strávil dve funkčné obdobia, ako 43. prezident USA.Vďaka priamosti a správaniu bez pretvárky bola v čase vládnutia svojho manžela ešte populárnejšia než on. Do upiateho Washingtonu priniesla babičkovský štýl - často sa objavovala so svojím typickým tesným náhrdelníkom z falošných perál a svoje šediny a vrásky vôbec neskrývala. Ukazovala tak, že nie je ani trochu márnomyseľná.Za Georgea H.W. Busha sa vydala v roku 1945. Mali spolu šesť detí a boli manželmi dlhšie, než akýkoľvek iný prezidentský pár v amerických dejinách.