Vo Veľkom Mederi rokovali o bezpečnosti železničnej dopravy

Veľký Meder 13. septembra (TASR) - Otázka bezpečnosti železničnej dopravy je témou trojdňovej medzinárodnej konferencie, ktorá sa začala dnes vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia pilotného projektu "Predradená signalizácia" českej spoločnosti Traffic Safety Fund, ktorá zabezpečuje financovanie projektov zvyšujúcich bezpečnosť v doprave.Projekt pred zástupcami rezortu dopravy, polície, Železníc SR a médií predviedli predstavitelia spoločnosti priamo na železničnom priecestí, ktoré je zabezpečené štandardnou zvukovou a svetelnou signalizáciou a na ktorom sa vlani 16. septembra zrazil osobný vlak s kamiónom. Nehoda mala smrteľné následky. Zabezpečovacie zariadenie riadne fungovalo a nákladné vozidlo aj napriek tomu vošlo na koľajnice.Prenosná predradená signalizácia, ktorú prezentovali už aj v ČR na troch priechodoch, na ktorých došlo k vážnym nehodám, bráni svetelnou signalizáciou v kombinácii so závorami priblížiť sa vozidlám k priecestiu v čase, keď sa signalizácia prichádzajúceho vlaku na priecestí uvedie do činnosti. Finančné náklady zariadenia podľa zástupcov spoločnosti sú zlomkom nákladov na vybudovanie nadjazdov či podjazdov.konštatoval námestník generálneho riaditeľa Železníc SR pre prevádzku Miroslav Kocák.Podľa jeho slov každé jedno zariadenie, ktoré zachráni ľudský život je dobré, ale možno by bolo treba viac osvety a zodpovednosti účastníkov cestnej premávky.dodal Kocák.Pripomenul, že na železničnom priecestí vo Veľkom Mederi sa stala smrteľná nehoda v roku 2011 a v septembri minulého roka sa zrazil osobný vlak s kamiónom, kde rušňovodič podľahol zraneniam a dve osoby sa ťažko zranili - jedna v kamióne a druhým ťažko zraneným bol cestujúci vo vlaku.ŽSR podľa Kocáka k dnešnému dňu spravujú 2013 priecestí, z toho 1035 je pasívne zabezpečených a 1068 aktívne zabezpečených.Tento rok na všetkých priecestiach bolo 37 nehôd, z toho päť nehôd so smrteľnými následkami. Za rovnaké obdobie minulého roka zaznamenali 27 nehôd, takisto s piatimi smrteľnými následkami. V priebehu celého roka 2016 sa stalo 38 nehôd, kde zahynulo šesť ľudí. Trend nehodovosti je nepriaznivý.uzavrel námestník.Na podujatí sa zúčastnili aj experti z Poľska a Maďarska.