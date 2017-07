Vo Venezuele sa koná neoficiálne referendum o odstúpení prezidenta

Venezuelský prezident Nicolas Maduro . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 17. júla (TASR) - Venezuelčania v nedeľu v neoficiálnom referende organizovanom opozíciou hlasujú za odchod prezidenta Nicolása Madura z funkcie hlavy štátu a ukončenie takmer dvadsaťročnej socialistickej vlády v krajine. Volebná účasť je podľa agentúry Reuters vysoká.Zámerom symbolického plebiscitu, v ktorom sú občania pýtaní na názor ohľadom Madurovho plánu na sporný nový kongres, je podkopať prezidentovu pozíciu na pozadí pretrvávajúcej hospodárskej krízy a niekoľkomesačných protivládnych demonštrácií, ktoré si vyžiadali už zhruba 100 mŕtvych.Hlasujúci majú k dispozícii 2000 provizórnych volebných miestností po celej krajine. Akcia je všeobecne vnímaná ako občiansky vzdor voči nedostatku potravín a bezuzdnej inflácii, pričom vylúčený nie je ani následný celoštátny štrajk alebo iné eskalované akcie zamerané voči Madurovi.Na referende sa zúčastňujú aj Venezuelčania žijúci mimo svojej vlasti. Občania v referende odpovedajú tiež na otázku, či si prajú predčasné voľby pred vypršaním Madurovho mandátu v roku 2018, ako aj na otázku, či by mali súčasnú ústavu chrániť ozbrojené sily, dopĺňa spravodajská stanica BBC.Kritici tvrdia, že plány venezuelskej vlády na zostavenie nového kongresu by mohli viesť k zmene ústavy a nastoleniu diktatúry. Obávajú sa tiež, že by tak mohlo dôjsť k ďalšiemu oslabeniu Národného zhromaždenia - zákonodarného telesa, ktoré majú v súčasnosti pod kontrolou opoziční politici.Maduro označil dnešné referendum za "bezvýznamné" a vyzval obyvateľov, aby podporili nový kongres v oficiálnom hlasovaní, ktoré je naplánované na 30. júla. Podľa neho ide o jediný spôsob, ako vytrhnúť Venezuelu z krízy, pričom nová ústava "zneutralizuje" opozíciu a porazí "pučistov".