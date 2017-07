Vo Venezuele sa uskutoční referendum o Madurovej revízii ústavy

Venezuelský prezident Nicolás Maduro, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 6. júla (TASR) - Opozíciou ovládaný venezuelský parlament schválil v noci nadnes plán uskutočniť 16. júla "symbolické referendum", v ktorom budú mať voliči možnosť odmietnuť zámer prezidenta Nicolása Madura vypracovať novú ústavu.Stredajšie zasadnutie Národného zhromaždenia bolo mimoriadne dramatické po tom, ako Madurovi stúpenci ozbrojení drevenými palicami a kovovými tyčami vtrhli do parlamentu a vyčíňali tam, pričom zranili najmenej 12 ľudí, z toho štyroch poslancov.K prieniku demonštrantov do budovy došlo počas mimoriadneho zasadnutia Národného zhromaždenia pri príležitosti štátneho sviatku, ktorý pripomína vyhlásenie nezávislosti krajiny,Svedkovia uvádzajú, že do poslaneckého zboru vtrhli desiatky prívržencov prezidenta, ktorí predtým demonštrovali pred budovou parlamentu. Predchádzala tomu vopred neoznámená návšteva viceprezidenta Tarecka El Aissamiho v parlamente, ktorú mnohí predstavitelia opozícia považujú za provokáciu a pokus o demonštráciu sily.El Aissami vo svojom prejave venovanom výročiu vyhlásenia nezávislosti Venezuely vyhlásil, že "svetové mocnosti sa opäť pokúšajú Venezuelu ovládnuť". Narážal tým na všeobecné presvedčenie predstaviteľov vedenia krajiny, že poslanci parlamentu sú "bandou sprisahancov podporovaných Spojenými štátmi".Vodca venezuelskej opozície Henrique Capriles v reakcii na udalosti v parlamente uviedol, že "násilnosti v krajine sa stupňujú na príkaz (prezidenta) Nicolása Madura." "Je to vyhlásenie vojny nám, Venezuelčanom," dodal Capriles. Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula Madurov výrok z júna, keď varoval pred vypuknutím ozbrojeného konfliktu na obranu svojej socialistickej vlády.Americké médiá napísali, že Národnej garde a polícii trvalo sedem hodín, kým dramatickú situáciu v budove parlamentu vyriešila tým, že vytvorila koridor, ktorým z budovy vyviedla poslancov i novinárov.Samotný Maduro násilie voči poslancom parlamentu odsúdil a vyzval na dôkladné vyšetrenie celej udalosti.Spojené štáty najnovšiu udalosť vo Venezuele označili za "neprijateľný útok" na demokratické princípy. V podobnom duchu sa vyjadril aj generálny tajomník Organizácie amerických štátov Luis Almagro, ktorý podľa španielskeho denníka El País upozornil, že útoky na demokratické inštitúcie sú "podstatou diktatúry."Vo Venezuele už od začiatku apríla prebiehajú takmer každodenné protesty a násilnosti, ktoré si vyžiadali už najmenej 90 životov.