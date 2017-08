Vo Venezuele vymenovali nového generálneho prokurátora

Na snímke uprostred Tarek William Saab blahoželá členom ústavného zhromaždenia po tom, ako bol počas prvej schôdze ústavného zhromaždenia v Caracase vo Venezuele v sobotu 5. augusta 2017 vymenovaný za nového generálneho prokurátora. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 6. augusta (TASR) - Venezuelské ústavodarné zhromaždenie vymenovalo v sobotu nového generálneho prokurátora Tareka Williama Saaba, ktorý sa funkcie ujal len pár hodín po odvolaní svojej predchodkyne Luisy Ortegovej Díazovej. Informovala o tom agentúra Associated Press.Saab sa bezprostredne po uvedení do úradu prihlásil k ochrane práv Venezuelčanov. Súčasnú situáciu v krajine nazval, následkom ktorých všetcistoja tvárou v tvár vonkajším hrozbám.Saab, ktorý doteraz zastával post ombudsmana, bol v júli jedným z vysokých štátnych úradníkov vo Venezuele, na ktorých administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila sankcie. Podľa americkej vlády si Saab neplnil svoje povinnosti v súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek voči protivládnym demonštrantom.Nový venezuelský generálny prokurátor je považovaný za jedného z najvernejších stúpencov prezidenta Nicolása Madura. Na jeho postoji k prezidentovi nič nezmenil ani medializovaný rodinný spor, keď Saabov syn svojho otca prostredníctvom videa vyzýval, aby už viac Madura nepodporoval aOrtegová, ktorá je otvorenou kritičkou prezidenta, prišla o post na základe návrhu Najvyššieho súdu. Vo vyhlásení, ktoré vydala krátko po svojom odvolaní, Ortegová uviedla, že rozhodnutie ústavodarného zhromaždenia neuznáva a že proti neprávostiam páchaným vládou bude bojovaťSvoje zbavenie funkcie vníma Ortegová akoKroky ústavodarného zhromaždenia vyvolali rozdielne reakcie štátnikov iných juhoamerických krajín. Prezident susednej Kolumbie Juan Manuel Santos nazval Ortegovej odvolaniea vyslovil solidaritu s venezuelským ľudom.Naproti tomu bolívijský prezident Evo Morales vyhlásil, že ústavodarné zhromaždenie konalo v súlade s odkazmi bývalého venezuelského prezidenta Huga Cháveza a vodcu latinskoamerického oslobodzovacieho boja Simona Bolívara.Podľa generálneho tajomníka Organizácie amerických štátov (OAŠ) Luisa Almagra je nahradenie Ortegovej Saabom