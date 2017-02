Vo viacerých českých krajoch vyhlásili smogovú situáciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. februára (TASR) - Českí meteorológovia vyhlásili dnes smogovú situáciu v Brne a neskôr aj v Pardubickom a Královohradeckom kraji. Popoludní sa pridal celý Juhomoravský kraj. Smogová situácia platí aj v Zlínskom, Olomouckom a Moravskosliezskom kraji, napísal spravodajský server Novinky.cz.Najhoršia situácia je v okrese Třinec, kde bola už v piatok vyhlásená regulácia. Meteorológovia upozornili na to, že regulácia by mohla byť vyhlásená aj v oboch východočeských krajoch.Vyhlásenie regulácie sa týka veľkých priemyselných prevádzok, ktoré sa v danom regióne významne podieľajú na znečisťovaní ovzdušia. Musia okrem iného obmedziť výrobu a prijať ďalšie opatrenia na obmedzenie exhalátov.Ľudia s dýchacími ťažkosťami, seniori a malé deti by mali obmedziť pobyt vonku a nevystavovať sa zvýšenej fyzickej záťaži."Odporúčame maximálne obmedziť využívanie dopravných prostriedkov so spaľovacím motorom a prednostne používať verejnú dopravu," uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).