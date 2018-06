Vo viacerých výboroch NRSR sa vymenili poslanci

Na ilustračnej snímke Miroslav Beblavý a Jozef Mihál. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 13. júna (TASR) - Nezaradený poslanec a šéf mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý sa presunie zo Zahraničného výboru Národnej rady SR do ústavnoprávneho. Národná rada SR totiž odobrila návrh skupiny poslancov na túto zmenu. Beblavý zahraničný výbor označoval ako trestný.Beblavý nahradí v ústavnoprávnom výbore nezaradenú poslankyňu a svoju stranícku kolegyňu Katarínu Macháčkovú, ktorá sa presúva do Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Z tohto výboru odchádza Richard Vašečka (nezaradený) a smeruje do zahraničného. Ďalšia zmena sa týka Renáty Kaščákovej (SaS), ktorá sa presúva z výboru pre verejnú správu do mediálneho výboru. Poslednou úpravou je presun Simony Petrík (nezaradená) z výboru pre kultúru a médiá do výboru pre verejnú správu.Jednotliví poslanci boli zaradení do výborov po voľbách v roku 2016. Viacerí členovia opozície však spokojní neboli. S Beblavým sa TASR spojiť nepodarilo, Vašečka však potvrdil, že aktuálny návrh je práve z dielne šéfa strany Spolu.Miroslav Beblavý po tom, čo ho koalícia po voľbách ako odídenca zo #Siete zaradila do zahraničného výboru, vyhlásil, že sa po rokoch vracia tzv. trestný výbor pre neposlušných poslancov. On sám chcel pôsobiť vo finančnom výbore. Nespokojná so zaradením bola aj Petrík, ktorá chcela byť členkou ľudskoprávneho výboru.Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) vtedy nezaradených poslancov upozornil, že každý z nich bol zvolený za nejakú stranu.upozornil v marci 2016.