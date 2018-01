Vo vidieckom sídle Clintonovcov neďaleko New Yorku horelo

Hillary Clintonová (vľavo) objíma svojho manžela a bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. januára (TASR) - Úrady v americkom meste new York uviedli, že v dome bývalého prezidenta Billa Clintona a jeho manželky Hillary vypukol v stredu požiar. Zranenia osôb hlásené neboli. Informovala o tom agentúra AP.Požiar v dome Clintonovcov v obci Chappaqua, ktorá leží približne 50 kilometrov severne od centra New Yorku bol nahlásený v stredu okolo 14.50 h miestneho času (20.50 h SEČ) a približne o 15.15 h sa ho podarilo zlikvidovať, avšak na mieste stále zasahujú hasiči.Informácie o príčinách požiaru alebo o tom, kto sa v čase jeho vypuknutia v dome nachádzal, zatiaľ neboli k dispozícii.Manželia Clintonovci si nehnuteľnosť v Chappaque kúpili v roku 1999.