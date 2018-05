Vo Viedni sa stretne komisia pre realizáciu jadrovej dohody s Iránom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň/Teherán 25. mája (TASR) - Diplomati Iránu a piatich svetových mocností sa v piatok stretnú vo Viedni, aby predišli stroskotaniu dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 po tom, ako sa Spojené štáty rozhodli od nej odstúpiť.Ide o prvé zasadnutie spoločnej komisie pre realizáciu jadrovej dohody s Iránom od 8. mája, keď americký prezident Donald Trump oficiálne oznámil odstúpenie od Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) a obnovenie sankcií voči Iránu.Trump zmienenú dohodu kritizoval a argumentoval, že aj tak nezabráni, aby Irán získal bojové hlavice, a už vôbec nerieši iránske ambície v oblasti raketového programu.Iránski predstavitelia deklarovali odhodlanie dodržať svoju stranu dohody, ktorá zahŕňa prísne obmedzenie ich jadrového programu. A to v prípade, že svoje záväzky dodržia aj Británia, Francúzsko, Nemecko, Rusko a Čína a postarajú sa, aby Irán mohol pokračovať v podnikaní vo svete.povedal pred piatkovým stretnutím námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Abbás Araghčí.Ako dodala agentúra DPA, Európska únia by mala počas rokovaní presadzovať opatrenia, ktorými by európske firmy podnikajúce v Iráne ochránila pred dôsledkami amerických sankcií.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v uplynulom týždni vyhlásil, že. Juncker pritom varoval, že rozhodnutie Spojených štátov o obnovení sankciína európske firmy.