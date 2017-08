Vo Viedni sa začal proces s piatimi sýrskymi prevádzačmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 21.augusta (TASR) - Proces s piatimi Sýrčanmi vo veku 22-41 rokov obvinenými z prevádzačstva sa dnes začal na Krajinskom súde vo Viedni. Obžalovaní mali byť členmi medzinárodného prevádzačského gangu, ktorý prepravoval utečencov do Rakúska, respektíve Nemecka.Muži stojaci pred viedenským súdom sa mali v skupinách s rôznym zložením podieľať na prepašovaní 170 osôb do Únie, a to v období od začiatku augusta do začiatku novembra 2016, informoval rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Prepravovaní migranti smerovali z Turecka cez Balkán a Maďarsko do cieľových krajín, pričom už vopred museli zložiť odmeny prevádzačom, a to vo výške 4000-6000 eur za dospelú osobu a jej polovicu za deti. Po úspešnom "dopravení" do vyhliadnutých krajín nasledovalo uvoľnenie finančných prostriedkov pašerákom.Obžalovaní sa k trestnej činnosti v súdnej sieni zväčša priznali.