Vo Viedni sa začínajú dlhoočakávané rokovania OPEC

Pohľad na schôdzu členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo Viedni, 2.júna 2016. Foto: TASR/AP Pohľad na schôdzu členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo Viedni, 2.júna 2016. Foto: TASR/AP

Viedeň 25. mája (TASR) -V rakúskej metropole sa dnes začínajú dlhoočakávané rokovania členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o predĺžení ťažobných obmedzení. Podľa saudského ministra energetiky Chálida al-Fáliha kartel s veľkou pravdepodobnosťou schváli predlženie dohody o znížení ťažby o ďalších 9 mesiacov.OPEC a 11 ďalších veľkých producentov, na čele s Ruskom, sa vlani dohodli na znížení ťažby v prvej polovici tohto roka spolu o takmer 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne, aby podporili rast jej cien a pokles zásob v skladoch. Dohoda vstúpila do platnosti na začiatku tohto roka a pôvodne mala platiť 6 mesiacov.Štyria z delegátov agentúram naznačili, že ropný kartel zrejme dohodu predĺži do konca marca 2018, teda o 9 mesiacov. Ale padli aj návrhy na jej predĺženie o celý rok, aby sa dosiahol pokles nadmerných zásob ropy v skladoch po celom svete. Väčšina delegátov OPEC aj trh však považujú 9 mesiacov za pravdepodobnejší výsledok.Zdroje z ropného kartelu tiež naznačili, že OPEC na dnešnom stretnutí zdôrazní význam dlhodobej spolupráce s producentmi, ktorí nie sú jeho členmi. A skupina vyšle trhom odkaz, že sa pokúsi obmedziť aj svoj export, ktorý neklesal tak, ako produkcia. Ale schválenie ráznejšieho obmedzenia ťažby sa neočakáva.Dohoda OPEC pomohla naštartovať rast cien komodity, ktoré sa vrátili nad hranicu 50 USD za barel. To zlepšilo finančnú situáciu v ropných firmách, ktoré po páde cien ropy v 2. polovici roka 2014 pre nižšie tržby museli siahnuť do svojich finančných rezerv. Aj štáty ako Rusko, Saudská Arábia a ďalšie, ktorých ekonomiky sú závislé od príjmov z ropy, si museli po jej zlacnení utiahnuť opasky. Vo Venezuele a Nigérii preto vypukli sociálne nepokoje.Ale rast cien ropy v tomto roku pomohol zvýšiť aj ziskovosť pri ťažbe ropy z bridlíc, čo využili americké firmy. Nové vrty v USA tak vytvárajú tlak na veľkých producentov.Problémom sú aj stále vysoké zásoby ropy v skladoch. OPEC si dal za cieľ dosiahnuť ich pokles z aktuálnych rekordných 3 miliárd barelov na 2,7 miliardy barelov, čo je tzv. päťročný priemer. Podľa niektorých delegátov by sa mali zásoby ropy "znormalizovať" do konca tohto roka.