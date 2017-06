Vo Vlkolínci sa stretli kosci

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 24. júna (TASR) - Vo Vlkolínci sa dnes stretli kosci z celého Slovenska. Na tamojších lúkach sa konal 12. ročník súťaže v ručnej kosbe.priblížil pre TASR Miroslav Mišík za organizátorov, ktorí pripravili pre súťažiacich aj návštevníkov občerstvenie vlastnoručne uvarenými bryndzovými pirohmi a kotlíkovým gulášom.Prvé miesto v kategórii chlapov do 60 rokov si odniesol Ľubomír Jacko z obce Liptovské Sliače, v kategórii do 18 rokov Matúš Zemenčík z Vaňovky, v kategórii žien skončila na prvom mieste Agneša Zemenčíková z Vaňovky, v kategórii chlapov do 40 rokov Marian Fillo z Ludrovej. Medzi chlapmi nad 60 rokov uspel Peter Štrbina z Liskovej.Súťaž pripravili Slovenský zväz záhradkárov Ružomberok, mesto Ružomberok, občianske združenie Vlkolínec a Poľnohospodárske družstvo Ludrová. Podujatie bolo súčasťou Dní mesta Ružomberok.