Vo voľbách do VÚC bude hlasovať viac ako 4,4 milióna ľudí

Bratislava 20. októbra (TASR) - V novembrových krajských voľbách bude môcť hlasovať 4.435.000 voličov. Pre 95.000 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých budú môcť odovzdať svoj hlas. Ďalší typ prvovoličov sú tí, ktorí už v iných voľbách hlasovali, ale v krajských budú môcť prvýkrát až v novembri. Tých bude 230.000. Pre TASR to uviedol hovorca Štatistického úradu SR Marián Jánošík.Doplnil, že ide o odhadovaný počet voličov.uviedol Jánošík. Voliť môžu podľa zákona občania SR aj cudzinci, ktorí majú najneskôr v deň hlasovania aspoň 18 rokov. Musia mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov budú obyvatelia na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách.Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.