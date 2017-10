Vo voľbách do VÚC bude môcť voliť šesť slovenských väzňov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. októbra (TASR) - V novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) bude môcť voliť šesť slovenských väzňov. Aktuálne sa vo výkone väzby nachádza 1492 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8721 odsúdených, z ktorých sú oprávnení zúčastniť sa volieb dvaja obvinení a štyria odsúdení. Uviedol pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.spresnil ďalej Baláž.Podľa jeho slov prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu. Každý ústav zabezpečí, aby boli obvinení a odsúdení informovaní o konaní volieb a písomne poučení o práve voliť. Ak obvinený alebo odsúdený požiada o hlasovanie, toto sa mu umožní do prenosnej volebnej schránky.Pre porovnanie, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 (v tom čase mali právo voliť len obvinení) boli v 1. kole dvaja oprávnení voliči, z ktorých volebné právo využil jeden. V 2. kole z dvoch oprávnených voličov nevyužil svoje právo nikto.