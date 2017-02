Vo voľbách v Lichtenštajsku vyhrala strana premiéra Haslera

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Vaduz 6. februára (TASR) - Víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Lichtenštajnsku sa stala so ziskom 35,2 percenta Pokroková občianska strana (FBP) premiéra Adriana Haslera. Na druhom mieste so ziskom 33,7 percenta hlasov skončila Vlastenecká únia (VU), ktorá je dlhoročným koaličným partnerom FBP.Hoci si tieto vládne strany zachovali v 25-člennom parlamente väčšinu, opoziční Nezávislí (DU), ktorí získali 18,4 percenta hlasov, sa umiestnili na treťom mieste a oproti výsledkom spred štyroch rokov, keď iba vstupovali do vysokej politiky tejto malej alpskej monarchie, si polepšili o vyše tri percentá.O jeden a pol percenta si voči roku 2013 polepšila aj štvrtá lichtenštajnská strana - ľavicoví environmentalisti zo Slobodného zoznamu (FL), ktorí získali 12,6 percenta hlasov. Tohtoročnú kampaň charakterizovalo iba zopár diskusií o skutočných problémoch tohto kniežatstva s 38.000 obyvateľmi, všíma si agentúra DPA.Napriek volebným výsledkom si najvyššiu moc v lichtenštajnskom kniežatstve naďalej udrží kráľovská rodina. Dedičný princ Alois disponuje právomocou pozastaviť činnosť zákonodarného zboru, odvolať vládu či vetovať návrhy zákonov.Politická moc lichtenštajnskej kráľovskej rodiny je totiž krytá finančníckym prostredím. Rodina vlastní banku LGT, ktorá je najväčšou súkromnou inštitúciou svojho druhu na svete. Banka spravuje aktíva v celkovej výške 144 miliárd dolárov.