Vo Volkswagene začína kolektívne vyjednávanie, dotkne sa tisícov ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 31. januára (TASR) – V automobilovej spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) sa dnes začína kolektívne vyjednávanie. Ako informovala jej hovorkyňa Lucia Kovarovič Makayová, vedenie firmy otvorí rokovania s obidvomi odborovými organizáciami pôsobiacimi v podniku. Výsledky vyjednávania sa budú týkať viac než 10.000 zamestnancov.Spoločnosť sa podľa hovorkyne neustále rozvíja a masívne investuje, a to aj napriek náročnému podnikateľskému prostrediu, ktorému čelí na Slovensku i globálne.uviedol člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť a vedúci vyjednávaní Eric Reuting.Upozornil, že v blízkej budúcnosti čakajú automobilový priemysel výrazné globálne zmeny, ktoré sa týkajú aj masívneho nástupu elektrických a autonómnych vozidiel či vývoja asistenčných systémov. Svojim odborníkom chce automobilka ponúknuť istotu a perspektívu, a tak plánuje spolu s nimi hľadať dlhodobo udržateľné riešenia.“ dodal Reuting.V podniku dnes pôsobia dve odborové organizácie – Moderné odbory Volkswagen zastupujúce väčšinu zamestnancov (viac ako 7300) a základná organizácia Odborového zväzu (OZ) KOVO VW SK. Dôvodom je prebiehajúci spor medzi šéfom moderných odborov Zoroslavom Smolinským a predsedom zväzu Emilom Machynom.Moderné odbory vstupujú do kolektívneho vyjednávania s 11 principiálnymi návrhmi. Okrem návrhu na zvýšenie tarifných tried o 16 % trvajú aj na zjednotení dovolenkového príspevku s vianočným. Navrhujú tiež zvýšenie rozpočtu osobného hodnotenia, navýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v zmenách, zvýšenie základnej výmery dovolenky či predĺženie platenej prestávky.