Vo Vrakuni opravujú Hradskú ulicu, mesto plánuje aj ďalšie projekty

Ilustračná snímka.

Bratislava 18. júla (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Vrakuňa začali od začiatku tohto týždňa opravovať Hradskú ulicu, a to v úseku od križovatky so Železničnou ulicou. Dnes o tom informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a starosta Vrakune Martin Kuruc s tým, že práce by mali trvať do piatka 21. júla.priblížil Nesrovnal. Premávka je usmernená prenosným dopravným značením. Bratislava dosiahla prebytok v hospodárení za minulý rok 26 miliónov eur. Podľa primátora to znamená, že sa mesto môže venovať aj veciam, na ktoré v doterajších rokoch nebol čas a peniaze.priznal Nesrovnal.Hlavné mesto má preto v pláne v mestskej časti vybudovať druhý výjazd na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu. Taktiež zrealizovať bezbariérový priechod na križovatke Uzbecká - Vrakunská či vybudovať verejné osvetlenie vo Vrakunskom lesoparku. Taktiež sa chystá inštalovať polopodzemné kontajnery na zmiešaný komunálny odpad a triedený odpad.spresnil primátor.Starosta Kuruc uviedol, že v najbližších týždňoch by sa mala zriadiť dočasná stanica mestskej polície pri problémovom bytovom dome Pentagon na Stavbárskej ulici. Mesto a mestská časť tak chcú zvýšiť bezpečnosť v tejto lokalite.Magistrát plánuje v tomto roku zrekonštruovať v meste takmer 30 kilometrov ciest, desať kilometrov chodníkov a 19 ník na zastávkach MHD. Na opravy samospráva vyčlenila šesť miliónov eur vo svojom rozpočte.