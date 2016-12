Vo vražednom kamióne sa našli odtlačky prstov hľadaného Tunisana

Hasiči stoja 20. decembra v blízkosti vražedného kamiónu v Berlíne. Foto: TASR/AP Hasiči stoja 20. decembra v blízkosti vražedného kamiónu v Berlíne. Foto: TASR/AP

Berlín 22. decembra (TASR) - Nemecká polícia pokračuje dnes v pátraní po podozrivom 24-ročnom Tunisanovi Anisovi Amrim, ktorého doklady sa našli na podlahe v kabíne kamiónu po tom, ako v pondelok vrazil do vianočného trhoviska v Berlíne.Denník Süddeutsche Zeitung (SZ) uviedol, že na tomto kamióne sa našli odtlačky prstov hlavného podozrivého v tomto prípade - Tunisana Amriho.Odtlačky prstov tohto muža vyšetrovatelia identifikovali na dverách kamióna s poľským EVČ, a to na strane vodiča. Stopy sa tiež zistili na volante vodiča, napísali SZ. Skutočného vodiča kamiónu našli krátko po útoku zavraždeného v kabíne.Razie sa dnes konali v mestách Dortmund a v utečeneckom tábore v meste Emmerich am Rhein v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ako aj na viacerých adresách v Berlíne, kde sa Tunisan postupne počas svojho pobytu v Nemecku zdržiaval.Médiá zverejnili tiež informácie o štyroch zatknutých v súvislosti s hľadaným podozrivým. Nemecká spolková prokuratúra však akékoľvek informácie o zadržaných v súvislosti s útokom poprela.Vyšetrovatelia Amriho zatiaľ považujú za hlavného podozrivého v prípade útoku kamiónom, pri ktorom v pondelok v Berlíne zomrelo 12 ľudí a 48 ďalších utrpelo zranenia.