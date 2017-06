Vo Vrútkach vypravili prvý tohtoročný cyklobus

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Vrútky 11. júna (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a SAD Žilina dnes vo Vrútkach vypravili prvý cyklobus tohtoročnej sezóny.Podľa predsedu ŽSK Juraja Blanára budú cyklobusy premávať do troch obľúbených destinácií Žilinského kraja. "Počas dvoch rokov sa osvedčila predovšetkým trasa do Bystrickej doliny na Kysuciach. V minulých ročníkoch ju využilo až 1622 cyklistov, preto sme ju v cestovných poriadkoch ponechali. Cyklisti i rodiny s deťmi sa odvezú zo Žiliny do Novej Bystrice a naspäť aj s bicyklami. Rovnako jazdí autobus s cyklovozíkom do Terchovskej doliny a pribudla novinka – cyklobus do Turca," informoval predseda ŽSK.Pripomenul, že dnes otvorili už tretiu sezónu.zdôraznil Blanár.Podľa generálneho riaditeľa SAD Žilina Petra Pobehu budú cyklobusy premávať od 7. júla do 25. augusta aj v piatok.uviedol Pobeha.Doplnil, že cena lístka ostáva nezmenená ako v rámci štandardného cestovného prímestskej autobusovej dopravy.dodal Pobeha.