Vo Vysokých a Západných Tatrách trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Foto: Ilustračné foto: Ľuboš Pitoňák Foto: Ilustračné foto: Ľuboš Pitoňák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 27. decembra (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách, Veľkej a Malej Fatre trvá malé lavínové nebezpečenstvo. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.Mierne lavínové nebezpečenstvo je spôsobené poslednou periódou sneženia a platí obzvlášť pre záveterné svahy s juhovýchodnou, východnou a južnou orientáciou, kde bol sneh vplyvom silného vetra prenášaný. "upozornil Buliak.Pozornosť si podľa neho vyžadujú najmä žľaby, depresie a terénne pasce, hlavne na záveterných orientáciách. "" doplnil.Ráno prevládalo na horách zamračené počasie s častou hmlou alebo slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus dvanástich do mínus šiestich stupňov Celzia. Fúkal severozápadný vietor so silou víchrice, v nárazoch až do 100 kilometrov za hodinu.Za posledných 24 hodín pripadlo do päť centimetrov nového snehu, za posledných 72 hodín v najvyšších polohách do 30 centimetrov snehu. Sneh je uložený v teréne veľmi nerovnomerne, prevažne na južných a juhovýchodných orientáciách. Povrch snehu tvorí v najvyšších polohách miestami prachový sneh, ďalej jemná kôra, nižšie je sneh nosný a vplyvom silného oteplenia a následného zamrznutia sa vytvára poľadovica, čo komplikuje pohyb v horskom teréne, ale výrazne stabilizuje snehovú pokrývku, dodal Buliak.