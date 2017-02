Vo Vysokých a Západných Tatrách trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Foto: Ilustračné foto: TASR/Ľuboš Pitoňák Foto: Ilustračné foto: TASR/Ľuboš Pitoňák

Liptovský Hrádok 10. februára (TASR) - Vo vysokohorskom teréne Vysokých a Západných Tatier pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách a Fatrách je menší, prvý stupeň.Ako TASR informoval Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby, teploty vzduchu sa na horách pohybujú pod bodom mrazu. "," upozornil.Dnes ráno bolo na horách prevažne oblačno. Pribudol iba poprašok do dvoch centimetrov snehu. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus desiatich do mínus jedného stupňa Celzia. Na hrebeňoch fúkal južný vietor s rýchlosťou do 12 metrov za sekundu.