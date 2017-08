Vo Vysokých Tatrách a v Pieninách sčítavajú dnes turistov

Ilustračná snímka.. Foto: TASR – Simona Ivančáková Foto: TASR – Simona Ivančáková

Vysoké Tatry 2. augusta (TASR) – V Tatranskom a Pieninskom národnom parku budú dnes sčítavať turistov. Dôvodom každoročného zrátania návštevníkov vo vysokohorskom prostredí je predovšetkým zisťovanie zaťaženosti jednotlivých lokalít.Rátači turistov vyrazili do terénu o piatej hodine ráno. Do sčítacích hárkov budú vpisovať nielen počty turistov, ale aj ich národnosť.uviedla koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová.Štátne lesy TANAP-u evidujú návštevnosť v národnom parku od roku 1972.informovala Petránová. Doplnila, že lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok odviezla počas dňa 3040 turistov, ďalších 946 návštevníkov sa k vrcholovej stanici vybralo po turistickom chodníku. Sedačku na Solisko využilo 1524 ľudí, pešo sa odhodlalo ísť 179 turistov.povedala. Najmenej - 66 ich napočítali v Tichej doline na Podbanskom, bolo ich 66. Do liptovských dolín prišlo približne 600 turistov, pričom najviac z nich - 434 prešlo Žiarskou dolinou. Po turistickom chodníku v Prielome Dunajca v Pieninskom národnom parku prešlo v deň sčítania 4161 turistov, z toho 3328 na bicykli, zvyšok pešo. Väčšinu tvorili Poliaci. Rekordným bol rok 1980 s 26.520 návštevníkmi.