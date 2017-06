Vo Vysokých Tatrách budú rátať kamzíky

Na snímke kamzík vrchovský tatranský Foto: TASR/Oliver Ondráš Na snímke kamzík vrchovský tatranský Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 20. júna (TASR) – Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) v spolupráci so Správou Pieninského národného parku (PIENAP) a Správou TANAP, kolegami z poľského Tatranského národného parku a ďalšími dobrovoľníkmi budú dnes spočítavať kamzíky. Robia tak pravidelne, dvakrát ročne, a to pred letom a na jeseň."Jarné sčítanie je zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, výsledky jesenného nám prezradia, aká je početnosť kamzičej populácie pred zimou," vysvetlil zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler. Na slovenskej strane Tatier vyrazilo do terénu vyše 140 ľudí, ktorí budú monitorovať kamzíky na viac ako 70 úsekoch. Výsledky spočítania by mali byť známe v priebehu najbližších dní.Posledné sčítanie kamzíkov na území TANAP-u bolo vlani v novembri. Podľa výsledkov zimovalo na slovenskej strane Tatier 1003 kamzíkov, na poľskej strane ich narátali 364. "Výsledok nás prekvapil a zároveň potešil. Stavy sa oproti minulosti zdvihli a dosiahli 1367 jedincov," konštatoval vtedy námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u Maroš Petrík. Najväčšie čriedy sa preháňali po Belianskych Tatrách. Presne pred rokom na jar napočítali na území TANAP-u 1232 kamzíkov, z tohto počtu bolo 165 mláďat."Spočítavanie kamzičej zveri robia v národnom parku už vyše šesť desaťročí. Rok po vzniku TANAP-u žilo na území Tatier približne 160 kamzíkov. O štyri roky neskôr dosiahol ich počet takmer 600 a v roku 1964 už skoro 950 kusov. V nasledujúcich rokoch počty kamzíkov neustále kolísali," priblížila koordinátorka pre vonkajšiu komunikáciu Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová. Príčinou bolo najmä pytliactvo, prelety vrtuľníkov, hluk turistov, z prírodných vplyvov išlo napríklad o neskorý jarný sneh, klimatické zmeny a vplyv ťažkých kovov.Koncom 90. rokov minulého storočia klesol počet kamzíkov až na hranicu 200 kusov. Zásluhou opatrení - najmä vynáškou soli, prikrmovaním jarabinou v čase potravinovej núdze a pravidelnými kontrolami sa ich počty postupne opäť zvýšili na hranicu 1000 jedincov.