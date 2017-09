Vo Vysokých Tatrách v Pieninách sa uskutoční podujatie Čisté hory

Ilustračná snímka. FOTO TASR - Oliver Ondráš *** Local Caption *** otvorenie pltnícka sezóna Dunajec Pieniny turiznus turistická sezóna rieka kľúč odomknutie vody letná sezóna turisti plť prístavisko Foto: TASR Oliver Ondráš Ilustračná snímka. FOTO TASR - Oliver Ondráš *** Local Caption *** otvorenie pltnícka sezóna Dunajec Pieniny turiznus turistická sezóna rieka kľúč odomknutie vody letná sezóna turisti plť prístavisko Foto: TASR Oliver Ondráš

Vysoké Tatry/Červený Kláštor 29. septembra (TASR) - V poslednú septembrovú sobotu (30.9.) čaká Vysoké Tatry veľké upratovanie. V rámci 39. ročníka akcie Čisté hory vyčistia dobrovoľníci tatranské doliny a územie Pieninského národného parku (PIENAP) od odpadkov, ktoré v nich ostali po letnej turistickej sezóne.Do akcie sa môže zapojiť ktokoľvek, stačí si vyzdvihnúť vrecia na odpad a rukavice na niektorom z 11 nástupných miest od Oravíc až po Červený Kláštor. Ich zoznam je uverejnený na internetovej stránke Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP), ktoré sú organizátorom akcie. "Zatiaľ čo v centrálnej a oravskej časti Tatier budú dobrovoľníkov medzi 8.00 až 12.00 h očakávať zamestnanci jednotlivých ochranných obvodov Štátnych lesov TANAP-u, na Liptove záujemcom odovzdajú vrecia strážcovia prírody zo Správy TANAP-u. Na území PIENAP-u sa o nich postarajú zamestnanci ochranného obvodu Červený Kláštor spolu s členmi stráže prírody zo Správy PIENAP-u,“ uviedla koordinátorka pre vonkajšiu komunikáciu Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová.Vlani sa do akcie zapojilo 930 dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali v Tatrách a Pieninách 850 kilogramov odpadu. "Boli to najmä pneumatiky, obaly z potravín a nápojov," konkretizoval Igor Stavný, koordinátor podujatia zo Štátnych lesov TANAP-u. Najviac, takmer 400 kilogramov odpadu, vyzbierali účastníci v Pieninách, ďalších 250 kilogramov skončilo v zberných vreciach v Žiarskej doline. Najväčší počet záujemcov o čistenie tatranských dolín bol už tradične na Štrbskom Plese, kde sa ich v ten deň zišlo 249.Počas takmer štyroch desaťročí sa do akcie zapojilo približne 42.000 dobrovoľníkov zo Slovenska i zahraničia. Z územia Tatier a Pienin vyniesli viac ako 61 ton rôzneho komunálneho a stavebného odpadu, v posledných rokoch najmä od obalov z potravín. "Rekordným bol rok 1980, kedy z okolia turistických chodníkov účastníci akcie vyzbierali 7655 kilogramov odpadu, pričom až 3700 kilogramov pochádzalo z okolia Skalnatého plesa," uzavrela Petránová.