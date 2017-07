Vo vyspelých štátoch sa počet alergikov odhaduje na 30% populácie

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Milwaukee/Brusel/Bratislava 7. júla (TASR) - Zvýšenie informovanosti a vzdelávania o alergiách s cieľom podporiť prevenciu znižovaním alergénov, zabezpečiť požadovanú zdravotnú starostlivosť a účinnú liečbu - to sú hlavné zamerania Svetového dňa alergií, pripadajúceho na 8. júla. Od roku 2005 ho podporuje Svetová alergologická organizácia (WAO).Slovenský internetový server zdravie.sk pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa alergií zdôraznil, že prevencia alergií u detí sa začína už počas tehotenstva budúcej matky. Slovenská pediatrická spoločnosť upozorňuje, že výskyt alergií u detí na Slovensku stúpa a v súčasnosti trpí na niektorý typ alergie každé tretie dieťa.Výskyt alergií sa na celom svete zvyšuje; prejavy alergie sa stali jedným z najvážnejších medicínskych problémov. V rozvinutých krajinách sa počet alergikov odhaduje až na 30 percent populácie. Pred 100 rokmi sa počet alergikov pohyboval na úrovni jedného percenta obyvateľov, upozornilo zdravie.sk.Hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v Bratislave Soňa Valášiková pre TASR poskytla údaje o počte evidovaných osôb v ambulanciách klinickej imunológie a alergológie v SR za roky 2011-15.WAO, medzinárodná organizácia so sekretariátom v americkom meste Milwaukee, zastrešujúca svojich členov z 97 regionálnych a národných alergologických a klinicko-imunologických spoločností na celom svete, v roku 2011 rozhodla o zavedení Svetového alergologického týždňa (World Allergy Week).V roku 2013 WAO aktualizovala svoju Bielu knihu o alergiách (White Book on Allergy) z roku 2011.Na európskom kontinente sa problematike alergií a klinickej imunológii venuje Európska akadémia alergológie a klinickej imunológie (EAACI) so sídlom v Bruseli. Táto nezisková organizácia zaoberajúca sa problematikou alergií, sennou nádchou, ekzémami a ďalšími alergickými postihnutiami bola založená v roku 1956 vo Florencii. Má vyše 9500 individuálnych členov zo 121 krajín a popri nich vyše 50 národných alergologických združení.Odborníci nepovažujú alergiu za ochorenie v klasickom ponímaní tohto slova, ale za poruchu, počas ktorej imunitný systém jedinca reaguje prehnane na neškodnú látku, vyhodnotí ju ako rizikovú a spustí obrannú reakciu. Spúšťačmi alergií bývajú zvyčajne látky bielkovinovej povahy (alergény) pochádzajúce z rôznych prírodných zdrojov, napríklad peľové zrná, roztoče, zvieratá, plesne, hmyz či potraviny. Podľa Bielej knihy alergií trpí alergiou na niektorú z potravín pol miliardy ľudí na svete, z čoho najväčšiu časť tvoria deti.V oblasti znižovania výskytu alergií kladú špecialisti dôraz na prevenciu. Prevenciu pred alergiami môže mať v rukách budúca mamička dieťaťa: mala by dodržiavať pravidlá pre pestrú, zdravú a vyváženú stravu s dostatkom pohybu a spánku. Rozhodne by nemala fajčiť, je totiž dokázané, že deti matiek-fajčiarok majú zvýšený výskyt astmy. Rovnako by pre budúce matky mal byť tabu alkohol či ďalšie návykové látky.