Vo vytrvalostných pretekoch 5.kola SP triumf M.Fourcada, Kazár bodoval

Francúzsky biatlonista Martin Fourcade. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



vytrvalostné preteky na 20 km: 1. Martin Fourcade (Fr.) 44:27,9 (1 tr. min), 2. Ondřej Moravec (ČR) +1:01,0 (0), 3. Johannes Thingnes Boe (Nór.) 1:06,3 (1), 4. Roman Rees (Nem.) 1:19,1 (0), 5. Michal Krčmář (ČR) 1:36,6 (0), 6. Dominik Landertinger (2:21,9 (1), 7. Simon Eder (obaja Rak.) 2:23,8 (1), 8. Michal Šlesingr (ČR) 2:26,5 (1), 9. Lukas Hofer (Tal.) 3:00,3 (2), 10. Krasimir Anev (Bul.) 3:02,3 (1), ... 18. Matej KAZÁR 3:32,6 (1), 59. Tomáš HASILLA 5:21,1 (3), 75. Martin OTČENÁŠ 6:17,5 (4), 90. Šimon BARTKO (všetci SR) 7:52,6 (5)

Ruhpolding 10. januára (TASR) - Francúz Martin Fourcade v úvodných pretekoch 5. kola Svetového pohára biatlonistov v nemeckom Ruhpoldingu zvíťazil vo vytrvalostných pretekoch na 20 km. V cieli ho od druhého Čecha Ondřeja Moravca delilo 1:01,0 minúty a od tretieho Nóra Johannesa Thingnesa Boea 1:06,3 min. Slovenský biatlon sa dočkal prvých bodov do SP v tejto sezóne, o 23 sa postaral za 18. miesto Matej Kazár. V celkovom hodnotení SP vedie aj naďalej M. Fourcade.V priaznivom, síce teplom, no takmer bezveternom počasí začal medzi 107 štartujúcimi nádejne rýchly strelec Rakúšan Eder, naopak, Nór Svendsen na druhej streľbe stojmo dvakrát minul terč a pripísal si dve trestné minúty. Po dvoch skvelých streleckých položkách sa na čele usadil Čech Moravec a pomohol mu aj prepad Nemca Lessera s tromi chybami na druhej streľbe. Veľkú pozornosť na seba strhli najmä tí, ktorí bojovali o celkové prvenstvo v disciplíne. Po švédskom Östersunde sa v Ruhpoldingu bežal vytrvalostný biatlon v rámci SP druhý a poslednýkrát v sezóne, na programe je už len na ZOH v Pjongčangu, a opäť to bol predovšetkým súboj M. Fourcada s J.T. Boea, do ktorého sa vnoril po tretej čistej streľbe Moravec. Na medzičase hneď po nej viedol M. Fourcade pred J.T. Boem výrazne o 37,7 s a pred Moravcom o 1:07,6. O všetkom rozhodla posledná streľba stojmo, najskôr ju bezchybne odstrieľal Moravec, po ňom M. Fourcade netrafil úplne posledný terč a ponúkol šancu na víťazstvo pre J.T. Boea. Nór sa oň pripravil na štvrtom terči, a to znamenalo, že M. Fourcade sa v cieli radoval zo 66. víťazstva v kariére, piateho v sezóne. Aj o druhom mieste Moravca neboli pochybnosti, o tretie sa J.T. Boe obával, keďže Nemec Rees s číslom 108 ho až do poslednej chvíle atakoval a skončil štvrtý. Veľké chvíle zažíval aj český biatlon, s tromi v top desiatke.Slovenská štvorica s Otčenášom (0-1-0-3), Hasillom (0-2-1-0), Kazárom (0-0-1-0) a Bartkom (0-3-0-2) upútala tým, že všetci neomylne odstrieľali úvodnú streľbu ležmo. V druhej si pripísal Otčenáš jednu trestnú minútu, no Kazár mieril pri ďalšej nule veľmi vysoko. Tretia streľba udržala v nádeji na bodované umiestenie Otčenáša, na štvrtej však netrafil hneď tri terče, tretí, štvrtý i piaty a bolo po nádejach. Kazár nevybielil v tretej streľbe štvrtý ležkový terč, no keďže sa už ďalšej trestnej minúte vyhol, konečne skončil v SP na bodovanom mieste, prvom v tejto sezóne pre slovenský biatlon.