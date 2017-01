Vo vytrvalostných pretekoch SP triumfovala biatlonistka Dahlmeierovej

Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Anterselva 19. januára (TASR) - Triumfom Nemky Laury Dahlmeierovej sa v talianskej Anterselve skončili vytrvalostné preteky 6. kola Svetového pohára biatlonistiek. Na 15 km trati za Nemkou zaostali Francúzka Anais Chevalierová o 3,8 sekundy a Talianka Alexia Runggaldierová o 46,0 s. Štartovali aj dve Slovenky Paulína Fialková a Terézia Poliaková, no za bodovanou štyridsiatkou do SP výrazne zaostali.Slnko s teplotou na bode mrazu a zdanlivo priaznivý vietor si mohlo užiť 99 štartujúcich. Žiaľ, chýbala medzi nimi najlepšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová, ktorá ochorela a nemohla si tak odskúšať formu pred februárovými MS v rakúskom Hochfilzene. Navyše sa k nej na poslednú chvíľu pridala aj Jana Gereková, čo mrzelo o to viac, že Anterselva s vysokou nadmorskou skúškou bola poslednou zastávkou seriálu SP pred svetovým šampionátom a poslúžila ako vhodný test pre viaceré štartujúce.V sezóne je na programe len trojica vytrvalostných pretekov, tie prvé vo švédskom Ostersunde dopriali najviac Nemke Dahlmeierovej pred Francúzkou Bescondovou a Bieloruskou Jurkevičovou, posledné tretie sa pobežia na MS v Hochfilzene.S číslom jedna vybehla na trať Fínka Mäkäräinenová, predchádzajúce kolo jej v Ruhpoldingu doprialo dve víťazstvá a aj teraz sa očakával jej ďalší rozlet. Poradie sa odvíjalo hlavne od toho, koľko trestných minút favoritky nazbierali. Dahlmeierová netrafila hneď prvý terč a okamžite jej oproti Mäkäräinenovej naskočila strata takmer jednej minúty. Po ďalšej streľbe bolo všetko inak, stojku Fínka s tromi chybami nezvládla, možno aj preto, že vietor zosilnel, nevyspytateľne sa točil a mnohé zaskočil. Výborne sa do pretekov na rozdiel od krajanky Koukalovej rozbehla Češka Puskarčíková, strieľala čisto, mimoriadne rýchlo a jej meno neustále svietilo na čele medzičasov. Záverečnú stojku strieľala s vedomím, že ak trafí všetky terče, zrodí sa mimoriadny výsledok. Najskôr si však odstrieľala svoju porciu Dahlmeierová (1-1-0-0), s dlhým streleckým časom v záverečnej stojke. Puskarčíkovú tri nevybielené terče už zosadili z priebežného piedestálu a Nemke vzrástla šanca na víťazstvo. V záverečnom okruhu ju ohrozovala Francúzka Chevalierová, s medzičasom po streľbe o 19,8 sekundy lepším, v cieli o 3,8 sekundy pomalšia. Šancu na medailový prienik nevyužila aj Ruska Podčufarovová, s dvoma trestnými minútami na poslednej stojke. Domácich divákov potešila tretia Runggaldierová, ktorá vyťažila prvýkrát v kariére umiestenie na stupňoch. Zaujímavosťou bolo, že ani jedna zo štartujúcich nevyšla na strelnici s čistým štítom.Slovenský biatlon sa spoliehal nakoniec len na dvojicu štartujúcich, keď na trať s číslom 33 nevybehla Jana Gereková. Paulína Fialková (strelecká bilancia 2-2-1-2) a Terézia Poliaková (1-1-0-2) do SP nebodovali, pripísali si nielen veľa trestných minút, ale aj na trati sa im dosť natiahol bežecký čas.