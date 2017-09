Vo vyvrcholení Diamantovej ligy v Bruseli bude konečná deľba výhier

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. septembra (TASR) - Na 41. ročníku Memoriálu Van Dammeho v Bruseli vyvrcholil v piatok seriál Diamantovej ligy druhým finálovým večerom. Pred týždňom sa na zürišskom Letzigrunde bojovalo v 16 disciplínach prvýkrát o prémie, teraz v Bruseli na štadióne kráľa Baudouina vo zvyšných 16. Pre víťaza v každej disciplíne nachystala IAAF 50-tisícový dolárový šek, diamantovú trofej a voľnú kartu na MS. V každej disciplíne sa rozdeľovalo 100-tisíc dolárov, dovedna výška prize money vystúpila na 3,2 milióna.Už vo štvrtok v predprograme mítingu sa predstavili guliari a rekord mítingu prekonal Američan Darrel Hill s 22,44. Podobný rekordný scenár sa očakával aj v piatkovom večere, no dôležitejšie boli prémie a výnimočných výkonov sa zrodilo menej.Hod diskom zvládla obrovská favoritka, olympijská víťazka, majsterka sveta a tabuľková jednotka Chorvátka Perkovičová bezchybne a vyhla sa takému zaváhaniu ako v Štokholme, keď ju zdolala Kubánka Pérezová. Diamantovú trofej si privlastnila už šiestykrát za sebou.V skoku do diaľky neuspela ani jedna medailistka na MS v Londýne, či už Američanky Reeseová, Bartolettová, alebo Klišinová, nezávislá atlétka. Naplno sa presadila so 670 cm Srbka Spanovičová, bronzová na OH v Riu. V DL triumfovala po rokoch 2014 a 2016 tretíkrát. Na piedestál ju vyniesol úplne posledný pokus, ktorým poskočila zo štvrtej priečky na prvú.V skoku do výšky vládla opäť, tak ako na MS v Londýne ruská nezávislá atlétka Lasickeneová s 202 cm. V DL si zopakovala celkový triumf spred troch rokov suverénnym spôsobom. V tejto sezóne na mítingu DL nepoznala pocit prehry dovedna na siedmich mítingoch.Američanka Muhammadová v behu na 400 m prek. sa radovala z víťazstva časom 53,89 rovnako ako vlani na OH v Riu a potvrdila post svetovej tabuľkovej jednotky. Zaujímavé bolo, že na mítingu DL v tomto roku zvíťazila len raz, až v Bruseli. Aj v behu na 5000 m bola najlepšia tabuľková jednotka Keňanka Obiriová, majsterka sveta v Londýne. Obiriová na mítingoch DL v tomto roku triumfovala štyrikrát z piatich možností.Grékyňa Stefanídiová kráča v skoku o žrdi od úspechu k úspechu a momentálne nemá rovnocennú súperku. Svetová jednotka tentoraz zvíťazila so 485 cm a v DL obhájila prvenstvo z vlaňajška.V hode diskom stačilo Litovčanovi Gudziusovi, úradujúcemu svetovému šampiónovi, 68,16 na premiérový celkový triumf v DL, a to naplno v DL tohto roku vynikol až v Bruseli. Jediný diskár, ktorý v tomto roku pokoril 70 m Švéd Stahl zlyhal a obsadil až 7. miesto. Na 110 m prek. nezávislý Rus Šubenkov bol v tejto sezóne dosť nenápadný, síce na MS v Londýne skončil druhý, no míting DL mu doprial víťazstvo až v rozhodujúcej chvíli v Bruseli.V trojskoku tak ako na OH v Riu i MS v Londýne triumfoval najväčší favorit, tabuľková jednotka Američan Taylor so 17,49. Jediný, ktorý ho na mítingu DL v tomto roku zdolal Kubánec Picardo skončil tretí. Taylor sa ovenčil diamantovou trofejou už šiesty raz za sebou.Na štvorstovke olympijská víťazka v Riu Bahamčanka Miller-Uibová vytvorila najlepší výkon roka 49,46. V stípli je nadvláda majstra sveta a olympijského víťaza Keňana Kipruta zrejmá, v DL sa ovenčil celkovým víťazstvom po rokoch 2013 a 2016 už tretí raz.Na dvojstovke Turek Gulijev nezopakoval svoje senzačné víťazstvo na MS v Londýne a musel sa skloniť pred oboma Američanmi Lylesom a Webbom v tesnom rozostupe dvoch stotín. V behu na 1500 m najväčšia osobnosť Keňanka Kipyegonová, zlatá na OH i MS, mala najväčšie právo na najvyššiu odmenu a získala ju prvýkrát v kariére. V behu na 800 m si s poľským duom Lewandowski - Kszczot poradil Amos z Botswany, v seriáli DL najviditeľnejší, s piatimi víťazstvami, teraz už s tretím celkovým prvenstvom v DL za sebou.Míting uzavreli šprintérky v behu na 100 m s nadvládou olympijskej víťazky v Riu Jamajčanky Thompsonovej v tesnom dobehu a so stotinou rozdielu pred Ta Louovou. Bilancia Thompsonovej na mítingoch DL bola v tomto roku obdivuhodná, zvíťazila v šiestich zo siedmich štartov.100 m: 1. Elaine Thompsonová (Jam.) 10,92, 2. Marie-Josée Ta Louová (Pobr. sl.) 10,93, 3. Biessing Okagbare-Ighoteguonorová (Nig.) 11,07400 m: 1. Shaunae Miller-Uibová (Bah.) 49,46, 2. Salwa Eid Naserová (Bahr.) 49,88, 3. Courtney Okolová (USA) 50,911500 m: 1. Faith Kipyegonová (Keňa) 3:57,04, 2. Sifan Hassanová (Hol.) 3:57,22, 3. Winny Chebetová (Keňa) 4:00,185000 m: 1. Hellen Obiriová 14:25,88, 2. Caroline Chepkoech Kipkiruiová 14:27,55, 3. Senbere Teferiová (Et.) 14:32,03400 m prek.: 1. Dalilah Muhammadová (USA) 53,89, 2. Zuzana hejnová (ČR) 53,93, 3. Ashley Spencerová (USA) 54,92diaľka: 1. Ivana Spanovičová (Srb.) 670, 2. Lorraine Ugenová (V. brit.) 665, 3. Shakeela Saundersová (USA) 664výška: 1. Marija Lasickeneová (ANA) 202, 2. Julija Levčenková (Ukr.) 194, 3. Michaela Hrubá (ČR) 188žrď: 1. Katerina Stefanítiová (Gr.) 485, 2. Sandi Morrisová (USA) 475, 3. Alysha Newmanová (Kan.) 475disk: 1. Sandra Perkovičová (Chorv.) 68,82, 2. Dani Stevensová (Austr.) 65,85, 3. Denia Caballerová (Kuba) 64,61200 m: 1. Noah Lyles 20,00, 2. Ameer Webb (obaja USA) 20,01, 3. Ramil Gulijev (Tur.) 20,02800 m: 1. Nijel Amos (Bot.) 1:44,53, 2. Marcin Lewandowski 1:44,77, 3. Adam Kszczot (obaja Poľ.) 1:44,84110 m prek.: 1. Sergej Šubenkov (ANA) 13,14, 2. Orlando Ortega (Špan.) 13,17, 3. Aries Merritt (USA) 13,203000 m prek.: 1. Conseslus Kipruto (Keňa) 8:04,73, 2. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:04,83, 3. Evan Jager (USA) 8:11,71trojskok : 1. Christian Taylor 17,49, 2. Will Claye (obaja USA) 17,35, 3. Pedro Pablo Picardo (Kub.) 17,32disk: 1. Andrius Gudzius (Lit.) 68,16, 2. Fedrick Dacres (Jam.) 66,31, 3. Piotr Malachowski (Poľ.) 65,73