Vo Washingtone sa začínajú inauguračné podujatia

Na archívnej snímke zasnežený Biely dom vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Novozvolený americký prezident Donald Trump (vľavo) a odchádzajúci americký prezident Barack Obama počas stretnutia v Bielom dome vo Washingtone 10. novembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. januára (TASR) – V hlavnom meste Spojených štátov sa začína inaugurácia nového prezidenta. Donald Trump síce zloží prezidentskú prísahu až v piatok, no už dnes sa vo Washingtone koná viacero podujatí.O pätnástej hodine miestneho času absolvuje Trump prvú z tradičných inauguračných aktivít. Na Národnom cintoríne pri Washingtone položí vence na pamiatku padlých vojakov.O hodinu neskôr sa krátko prihovorí verejnosti pri Lincolnovom pamätníku v centre Washingtonu a oficiálne tým odštartuje inauguračné podujatia. Pri pamätníku sa potom bude konať koncert, na ktorom vystúpi napríklad country spevák Toby Keith a rocková kapela 3 Doors Down. Koncert je verejnosti prístupný bezplatne a naživo ho budú vysielať viaceré televízne stanice.Večer sa uskutoční takzvaná večera pri sviečkach. Ide o večeru zorganizovanú pre darcov podporujúcich Trumpa a jeho inauguračnú komisiu. Darcom sa prídu osobne poďakovať Trump a novozvolený viceprezident Mike Pence s manželkami.Hlavným inauguračným dňom bude piatok 20. januára. Začína sa modlitbou a končí sa tancovaním a zabávaním.Po raňajkách s pozvanými hosťami pôjde Trump s rodinou na bohoslužbu v Episkopálnom kostole sv. Jána vo Washingtone.O pol desiatej zavíta aj s manželkou do Bieleho domu. Po káve s Barackom a Michelle Obamovcami pôjdu všetci spolu ku Kapitolu, sídla Kongresu, kde sa uskutoční samotná inaugurácia.Tá je na programe o 11.30 h. Začne sa príhovormi a hudobnými vystúpeniami a okolo poludnia položí Trump ruku na Bibliu a vysloví prezidentskú prísahu. Potom sa verejnosti po prvý raz prihovorí ako prezident Spojených štátov.Prezident a viceprezident sa potom stretnú s priateľmi a vládnymi predstaviteľmi na obede. Po ňom Trump pozdraví americké ozbrojené sily.Nasledovať bude inauguračný sprievod, na čele ktorého budú prezident a viceprezident. Spolu s tisíckami účastníkov prejdú od Kapitolu k Bielemu domu. Potom Trump po prvý raz vstúpi do Bieleho domu ako prezident.Večer sa budú vo Washingtone konať viaceré inauguračné plesy. Trump sa plánuje zastaviť na dvoch-troch z nich.O desiatej hodine sa v Národnej katedrále vo Washingtone uskutoční tradičná bohoslužba pre nového prezidenta a viceprezidenta, aby začali svoje funkčné obdobia modlitbou a premýšľaním.Bohoslužba ukončí oficiálne inauguračné podujatia, vo Washingtone to však ešte ani zďaleka nestíchne.Popoludní sa má začať Pochod žien, demonštrácia za ženské práva, na ktorej organizátori očakávajú až 200.000 účastníkov.