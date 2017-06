Námestie vo Zvolene Foto: http://zvonline.sk/ Námestie vo Zvolene Foto: http://zvonline.sk/

Zvolen 20. júna (TASR) - Vo Zvolene sa chystajú vytvoriť prvý prírodný cintorín na Slovensku. Za projektom stojí Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica a Andrea Uherková, absolventka Sokratovho inštitútu, spolu so súčasnou študentkou inštitútu Monikou Suchánskou, ktorá v rámci svojho projektu otvára na Slovensku diskusiu o smrti a pohrebných rituáloch.Práca Suchánskej a jej českých kolegýň zo združenia Ke kořenům už zaujala v Prahe, kde pred dvoma rokmi prijali ponuku riaditeľa tamojších mestských cintorínov na vytvorenie alternatívy ku klasickým cintorínom.Les spomienok zriadili na jednom z miestnych cintorínov a rozložiteľné urny s popolom zosnulých začali ukladať ku koreňom stromov. Miesta sú označené iba drevenou tabuľkou. Sviečky, ktoré ľudia obyčajne zapaľujú na hroboch, sa tam kladú na vodnú hladinu.Združenie pri tom pomáha pozostalým s pohrebom, pripravuje s nimi aj smútočný obrad. Pražský Les spomienok mal už po polroku existencie 30 pochovaných. Väčšinou išlo o ľudí, ktorí mali popol svojich blízkych aj niekoľko rokov doma a nevedeli nájsť vhodné miesto na jeho uloženie.Uherková so Suchánskou našli podobné miesto na zvolenskom cintoríne. Ide zelené terasy, na ktorých má vzniknúť Záhrada spomienok. Mesto Zvolen im prisľúbilo priestor s plochou asi 500 štvorcových metrov, čo na pochovávanie v urnách zatiaľ stačí. Uherková však dúfa, že v budúcnosti sa nájde aj priestor na pochovávanie v truhlách, pretože táto tradícia je na Slovensku na rozdiel od Českej republiky stále silná.Projekt chcú obyvateľom Zvolena predstaviť v stredu (21.6.) v Starej radnici. Ako Uherková uviedla pre TASR, chcú hovoriť nielen o samotnom zriadení takéhoto miesta, ale o téme prírodného pohrebníctva vôbec.Na zriadenie prírodného cintorína získala Živica 4000 eur z nadácie Ekopolis. Okrem úpravy priestoru, výsadby zelene by tam chceli umiestniť aj umelecké dielo s malou vodnou plochou, lavičku či včelín.Prírodný cintorín bude v majetku mesta, Živica sa bude starať o priestor, ako aj samotné pohreby. Záhradu spomienok by chceli začať prevádzkovať od septembra.