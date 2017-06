Voda v prírodnej nádrži v areáli Delňa v Prešove je vhodná na kúpanie

Na snímke rekreačný areál Delňa v Prešove, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Na snímke rekreačný areál Delňa v Prešove, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 29. júna (TASR) – Voda v prírodnej nádrži v rekreačnom areáli Delňa v Prešove je vhodná na kúpanie. Potvrdili to výsledky rozboru, ktorý vykonalo akreditované laboratórium. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove na základe nich už vydal kladné stanovisko na prevádzkovanie tohto rekreačného areálu. Informoval o tom tlačový referent mesta Prešov Milan Grejták.Na Delni bol dlhé roky zákaz kúpania. K prelomu došlo vlani, keď mesto oslovilo odborníka z Česka na čistenie vody Blahoslava Maršálka. Ten po analýzach vody navrhol a s úspechom overil v praxi spôsob hygienizácie vody. Mesto v tomto roku pristúpilo k vybudovaniu stálych technologických zariadení, ktoré malo v minulom roku iba zapožičané. Voda sa pomocou nich bude čistiť aj túto sezónu.Počas jarných mesiacov vybudovali na Delni prístrešok, pre technológiu hygienizácie vody na prítoku. Potrebné zariadenia zabezpečujú dávkovanie síranu železitého a vápenného mlieka. Ide o metódu používanú na úpravu pitných a priemyselných vôd a k čisteniu všetkých druhov odpadových vôd.V sedimentačnej prednádrži Rusalka nainštalovali norné steny, ktoré slúžia na usádzanie vyzrážaných nečistôt a vytvoril sa aj preliv čistej vody do nádrže na kúpanie. Na prítoku pribudla gabiónová stena, ktorá zaisťuje slamu, v ktorej sú naočkované špecifické kultúry mikroorganizmov, tie zlepšujú a udržiavajú kvalitu vody v nádrži na kúpanie.Okrem toho došlo k úprave móla, kde boli spevnené konštrukčné časti. Súčasťou bolo aj zabezpečenie potrebných elektrických rozvodov. „Sú to všetko také úpravy, také aktivity, ktoré nie sú viditeľné pre bežného návštevníka, ale potrebné k tomu, aby sme tú stabilitu vody udržali. Vzorky boli odobrané 19. júna a koncom týždňa sme mali spätnú väzbu. Sú tam určené parametre, ktoré sa sledujú a všetky sú hlboko pod normou. Čiže stanovisko je také, že voda je vhodná na kúpanie,“ uviedla Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja prešovského mestského úradu.Letnú kúpaciu sezónu otvorí v sobotu 1. júla Festival pre deti a rodiny so zábavným programom. Do 17.00 h to budú vystúpenia a súťaže pre deti, potom do 22.00 h bude program venovaný dospelým. Hosťami večera budú zoskupenia Fragile, James Evans & band, Michal Kentoš band a after party uvedie DJ Martin Benc.