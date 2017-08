Voda z Harveyho by vytvorila vysoký mrakodrap nad celým Washington

Záchranné člny evakuujú obyvateľov na zaplavenej ulici po povodni spôsobenej tropickou búrkou Harvey v americkom Houstone 28. augusta 2017. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Washington 31. augusta (TASR) – Podľa údajov meteorológov zo stredy rána napršalo zatiaľ v Texase a Louisiane takmer 93 biliónov litrov vody. Denník Washington Post prirovnal toto množstvo pre lepšiu predstavivosť k viacerým veciam.napísali noviny.Iné prirovnanie ponúkol meteorológ Ryan Maue: Ak by bolo dané množstvo vody navrstvené nad celé hlavné mesto Spojených štátov, ktoré má rozlohu približne 177 štvorcových kilometrov, tak by vytvorilo mrakodrap vysoký takmer 430 metrov. To je približne ako výška známej budovy Empire State Building v New Yorku.Ďalší meteorológ Paul Deanno uviedol, že ak by bolo možné preniesť všetku vodu z tropickej búrky Harvey do Kalifornie, tak štát by sa mohol dvakrát zbaviť svojho historického sucha.Meteorológ Jeff Lindner z Houstonu sa pozrel na množstvo vody priamo v okrese Harris, kde leží aj Houston. Tam podľa neho napršalo len od soboty do utorka 3,7 biliónov litrov vody, čo je toľko, koľko pretečie Niagarskými vodopádmi za 15 dní.dodal Lindner.