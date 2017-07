Vodári môži na prevádzkových nákladoch ušetriť milióny eur

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR – Milan Kapusta Foto: FOTO TASR – Milan Kapusta

Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) môže na prevádzkových nákladoch ušetriť milióny eur. Pokiaľ by štátny podnik, ktorý je dlhodobo v strate, fungoval efektívnejšie, náklady by do roku 2020 mohli klesnúť o 20 miliónov eur ročne. Poukazuje na to záverečná správa z revízie výdavkov na životné prostredie z dielne Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) pri Ministerstve životného prostredia SR.Vládni analytici sa odvolávajú na audit spoločnosti The Boston Consulting Group (BCG). "píše sa v správe z revízie. Pre šetrenie finančných prostriedkov sa majú optimalizovať prevádzkové a kapitálové náklady vrátane potenciálnej personálnej úspory.povedal pre TASR riaditeľ IEP Martin Haluš. Riešením má byť podľa neho napríklad centralizácia výkonných a podporných funkcií, keďže v SVP existuje trojstupňové riadenie. "priblížil.K úspore by mohla prispieť aj obnova mechanizmov.vysvetlil Haluš. Okrem toho treba podľa jeho slov, aby SVP lacnejšie nakupoval. Ozrejmil, že úspory možno dosiahnuť napríklad centralizáciou alebo prehodnotením niektorých nákupov. Rovnako hovorí o potrebe outsourcingu nie základných činností, ako sú napríklad upratovanie, vodiči alebo príprava jedla.Ako sa konštatuje v správe z revízie, za ostatné obdobie SVP už prijal opatrenia na znižovanie nákladov ako napríklad znižovanie počtu zamestnancov, zavedenie centralizovaného nákupu v prípade väčších tendrov, ako aj centralizované riadenie investícii. V niektorých činnostiach prebehla štandardizácia a elektronizácia. Do budúcna sa očakáva zavedenie progresívnych prístupov ako kontrola palív do mechanizmov a GPS kontrola.reagoval hovorca SVP Pavel Machava.SVP je štátny podnik, ktorý zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Medzi činnosti vo verejnom záujme patrí protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. Počtom zamestnancov patrí SVP k najväčšej inštitúcii v pôsobnosti envirorezortu.