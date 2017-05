Vodári stále odstraňujú škody po povodniach v Demänovskej Doline

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Podmaník Foto: TASR/Milan Podmaník

Liptovský Mikuláš 12. mája (TASR) - Liptovskomikulášski vodári aj po dvoch týždňoch od ničivých povodní pracujú na odstránení škôd. Havarijný stav už na väčšine miest vyriešili, niekde však stále čakajú na pokles vodnej hladiny riek. Ani skúsení dlhoroční vodári si nepamätajú, že by niekedy v minulosti nastala taká dramatická situácia v súvislosti s povodňami.Zvýšená hladina Demänovky sa prejavila na obidvoch vodných zdrojoch, ktoré má Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS) v Demänovskej Doline. Na jednom zaniesli záchyt naplaveniny skál, dreva a konárov. Na druhom bola situácia ešte horšia, voda sa od znečistenia zakalila až tak, že sa nedala používať na pitné účely.informoval TASR Pavol Danek, vedúci strediska vodovodov LVS.Vodári už provizórne opravili most ponad Demänovku a opravujú poškodenú komunikáciu. S prácami na odstránení škôd na elektrickej inštalácii musia ešte počkať, pretože pre stále zvýšený prietok Demänovky je to nebezpečné. "Udoplnil Danek." ozrejmil vedúci strediska vodovodov. Jeden skupinový vodovod Liptovský Ján – Podtureň, Uhorská Ves – Beňadiková a samostatné vodovody v Jakubovanoch a Liptovskej Porúbke však boli zakalené. Preto bolo potrebné čakať na vyčistenie vody, ktoré trvalo dva dni.Vodári počas povodní zaznamenali havárie aj na kanalizácii. Havarijný stav na stokových sieťach riešili v Liptovskom Jáne a Uhorskej Vsi. V Demänovskej Doline zasa došlo k upchatiu kanalizačného zberača. Ten ústí do čistiarne odpadových vôd v Pavčinej Lehote, kde došlo aj k zatopeniu mechanického stupňa.