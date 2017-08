Vodca iránskej opozície ukončil v domácom väzení protestnú hladovku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 17. augusta (TASR) - Líder iránskej opozície Mahdí Karrúbí, ktorý je od roku 2011 v domácom väzení, ukončil dnes protestnú hladovku. Oznámil to podľa agentúry AP jeho syn s tým, že jeho otec aj naďalej ostáva v nemocnici, kam ho previezli dnes ráno.Muhammad Karrúbí na sociálnej sieti Twitter uviedol, že jeho otec sa hladovku rozhodol skončiť po tom, ako iránske úrady povolili, aby bezpečnostné zložky opustili vnútrajšok jeho domu. Ostanú však v areáli domu, Mahdí Karrúbí je totiž aj naďalej v domácom väzení.Mahdí Karrúbí (79) je prívržencom reforiem. On i ďalší líder opozície Mír Hosejn Músaví sú v domácom väzení od roku 2011, keď sa na Blízkom východe začala vlna protivládnych protestov známych ako arabská jar. Obaja opoziční lídri boli v roku 2009 kandidátmi v prezidentských voľbách, ktorých víťazom sa stal dovtedajší ultrakonzervatívny prezident Mahmúd Ahmadínežád. Karrúbí i Músaví po voľbách vyslovili podozrenia, že pri tomto hlasovaní došlo k rozsiahlym podvodom.Karrúbí začal v stredu s hladovkou na protest proti svojmu zadržiavaniu. Chcel takto dosiahnuť, aby sa s ním konal verejný proces a bezpečnostné zložky opustili vnútrajšok jeho domu. Duchovný trpí srdcovou chorobou, pre ktorú bol už v minulosti hospitalizovaný. Do nemocnice ho previezli aj dnes ráno, bližšie informácie známe nie sú.