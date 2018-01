Vodca iránskej opozície vyzýva Chameneího, aby zmenil svoj štýl vládnu

Iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. januára (TASR) - Vodca iránskej opozície Mahdí Karrúbí vyzval najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, aby namiesto obviňovania iných prevzal zodpovednosť za chyby Iránu v ekonomike a politike. Uvádza sa to v Karrúbího otvorenom liste, ktorý bol zverejnený v utorok.Karrúbí vo svojom liste obvinil Chameneího zo zneužívania moci a naliehal naňho, aby - kým nie je neskoro - zmenil spôsob vládnutia v islamskej republike.Politik duchovnému pripomenul, že je najvyšším vodcom Iránu už tri desaťročia a. Karrúbí tým podľa agentúry Reuters mal na mysli, že Chameneí by v Iráne nemal mať najvyššie právomoci a ani právo kritizovať vládu prezidenta Hasana Rúháního - pragmatika, ktorý chce liberalizovať iránsku ekonomiku, kde majú dominantné postavenie elitné Revolučné gardy a iné štátne konglomeráty.Karrúbí ostro kritizoval Chameneího práve za to, že nechal Revolučné gardy, aby prevzali vedúcu úlohu v ekonomike, pretože to. Dodal, že pod vedením Chameneího sa orgány, ktoré vznikli na začiatku revolúcie v roku 1979, zmenili na konglomeráty vlastniace polovicu bohatstva Iránu a nepodliehajúce žiadnej kontrole.Dôsledkom tejto situácie je, že viac ako 10 miliónov z celkového počtu 80 miliónov Iráncov žije v absolútnej chudobe. Za takýchto podmienok je prirodzené, že nižšie vrstvy (spoločnosti), ktoré sa stali zástancami islamskej revolúcie, sa stanú zdrojom nespokojnosti, upozornil Karrúbí.Celoštátne pouličné protesty proti korupcii a diskriminácii, ktoré Irán zachvátili v decembri roku 2017, by podľa Karrúbího mali byť pre vedenie krajiny varovaním a výzvou, aby reformovali hospodársky a politický systém v Iráne.Protesty, ktorých prvotným motívom boli rastúce ceny potravín, získali postupne aj politický rozmer a stali sa najväčšími v Iráne od povolebných nepokojov v roku 2009. Násilné strety demonštrantov s políciou si vyžiadali 25 obetí, ako vyplýva z oficiálnych údajov.Karrúbí, ktorý zastával funkciu predsedu iránskeho parlamentu a je významným šiitským duchovným, kandidoval s ďalším reformátorským politikom, Mírom Hosejnom Músavím, v prezidentských voľbách v júni 2009. Obaja sa potom stali vedúcimi osobnosťami masových demonštrácií, ktoré vypukli po hlasovaní. Účastníci protestov poukazovali na to, že voľby, ktoré vyhral zástanca tvrdej línie Mahmúd Ahmadínežád, boli zmanipulované.Vo februári 2011 boli Karrúbí, Músáví a Músavího manželka uvrhnutí do domáceho väzenia po tom, čo opoziční vodcovia vyzvali svojich stúpencov, aby vyšli do ulíc, ako to urobili ľudia v ďalších krajinách v rámci demonštrácií tzv. arabskej jari.V minuloročných májových voľbách Karrúbí podporil prezidenta Hasana Rúháního, ktorý úspešne obhájil svoj mandát. Rúhání ale zatiaľ nesplnil svoj predvolebný sľub, že opozičných vodcov prepustí. Podľa iránskych činiteľov väznenie vodcov opozície požaduje ajatolláh Chameneí, ktorý má konečné slovo vo významných politických otázkach.