Vodca militantov sa údajne skrýva v meste Marawi, ktoré dobýja armáda

Filipínski vojaci v meste Marawi. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 3. júla (TASR) - Filipínsky minister obrany Delfin Lorenzana dnes novinárom povedal, že vodca militantnej skupiny napojenej na Islamský štát (IS), ktorá v máji obsadila juhofilipínske mesto Marawi, sa podľa podozrenia ukrýva v tamojšej mešite, a teda neušiel z mesta zbombardovaného armádou. Tá sa snaží mesto znovu dobyť od militantov.Minister Lorenzana dodal, že vláda dnes dostala informácie, podľa ktorých sa vodca Isnilon Hapilon stále skrýva v Marawi. Miesto jeho pobytu obsahujú správy tajnej služby a armáda sa ich snaží preveriť.Militanti napojení na extrémistickú organizáciu IS zaútočili na Marawi 23. mája a teraz sú zabarikádovaní v niektorých štvrtiach, kde stále kladú odpor vládnym silám, ktoré už majú pod kontrolou väčšinu mesta. Násilie si už vyžiadalo 459 mŕtvych vrátane civilistov, a to aj kresťanov.Minister obrany ďalej povedal, že podľa informácií tajných služieb nebol Hapilon jedným z troch bojovníkov, ktorí ušli z Marawi a pricestovali na ostrov Basilan, teda do Hapilonovej bašty.