Vodca protestov v Arménsku oznámil začiatok zamatovej revolúcie

Približne 3000 ľudí sa v pondelok 16. apríla 2018 zišlo v centre Jerevanu, aby protestovali proti vymenovaniu bývalého prezidenta Serža Sarkisjana na post predsedu vlády. Na snímke opoziční demonštranti blokujú vstup do vlaku metra počas protestu proti vymenovaniu bývalého prezidenta Serža Sarkisjana na post predsedu vlády v Jerevane. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jerevan 17. apríla (TASR) - Vodca protestov opozície v Arménsku vyhlásil začiatok. Ako spresnila agentúra Interfax, opozičný poslanec Nikol Pašinjan v utorok vo svojom prejave k odporcom zvolenia exprezidenta Serža Sarkisjana za predsedu vlády vyhlásil, že v Arménsku sa vytvorilaDodal, žeuviedol Pašinjan.Podľa jeho slov silové štruktúry krajiny sa stiahli k budove parlamentu, kde dnes poslanci - podľa očakávania - zrejme schvália kandidatúru Serža Sarkisjana na funkciu predsedu vlády.vyhlásil.Polícia už v utorok ráno Pašinjana vyzvala, aby protestnú akciu trvajúcu už niekoľko dní ukončil. Pašinjan to však odmietol. Svojich prívržencov naopak vyzval, aby - bez použitia násilia - zablokovali všetky prístupy k parlamentu, prenikli do budov štátnych orgánov, prehradili ulice i obmedzili prepravu v metre.Napriek týmto snahám demonštrantov sa väčšina poslancov v utorok ráno dostavila do budovy parlamentu, do ktorého blízkosti boli stiahnuté policajné posily, obrnená technika i vodné delá.Poslanci arménskeho parlamentu budú v utorok hlasovať o novom premiérovi. Frakcia vládnucej Republikánskej strany Arménska a poslanecký klub jej koaličného partnera, Arménskej revolučnej federácie (Dašnakcutjun) do tejto funkcie nominovali exprezidenta Serža Sarkisjana.Vzhľadom na to, že Arménsko sa pripravuje na prechod od prezidentského k parlamentnému systému, ktorý odobrili voliči v referende v roku 2015, v rukách premiéra bude sústredených oveľa viac právomocí než doteraz.Opozícia tvrdí, že Serž Sarkisjan, ktorý už za prezidenta kandidovať nemohol, sám vyberal svojho nástupcu - Armena Sarkisjana. Serž Sarkisjan podľa nej vďaka tomu fakticky zostane naďalej pri moci.