Vodca Talibanu: Vojna v Afganistane sa skončí, až keď odíde NATO

Kábul 23. júna (TASR) - Vodca afganského militantného hnutia Taliban Hajbatulláh Áchúndzáda dnes vyhlásil, že plánované zvýšenie počtu amerických vojakov v krajine neukončí zdĺhavú vojnu. Prisahal, že Taliban bude bojovať až do úplného stiahnutia vojakov NATO z Afganistanu.Tieto výroky Áchúndzádu obsahovalo posolstvo pred moslimským sviatkom íd al-fitr. Taliban vydáva takýto odkaz každý rok, aby zjednotil a vzpružil svojich priaznivcov.V tohtoročnom odkaze militantný vodca vyostril svoj postoj a uviedol, že afganská vláda je príliš skorumpovaná, aby mohla pokračovať. Varoval aj pred ďalšou občianskou vojnou v Kábule - podobné boje prepukli v roku 1992, keď skupiny mudžáhidov zvrhli komunistickú vládu v Afganistane a obrátili zbrane proti sebe navzájom.Áchúndzáda sa tiež pochválil údajnou silnejúcou medzinárodnou podporou a uviedol, že aj "hlavné svetové subjekty pripúšťajú efektívnosť Talibanu, jeho legitímnosť a úspechy". Očividne narážal na správy o pokusoch Ruska a Číny zblížiť sa s Talibanom, keďže narastajú obavy z vynárajúcej sa odnože extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Afganistane.Odnož IS má baštu vo východoafganskej provincii Nangarhár, ale darí sa jej tiež podnikať útoky na rôznych iných miestach krajiny, vrátane metropoly Kábul. Objavili sa tiež správy o aktivitách IS v severnom Afganistane. Rusko je znepokojené takisto prítomnosťou uzbeckých militantov, ostrieľaných bojovníkov, v radoch Islamského štátu.Áchúndzáda v neucelenom posolstve vyzval Afgancov na svätú vojnu, teda džihád, proti zahraničným vojakom s cieľom vyhnať ich z krajiny. Vodca spomenul i konflikt medzi štátmi Perzského zálivu s Katarom - uviedol, že ho tento spor "zarmútil".Saudskoarabské kráľovstvo so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), Bahrajnom a Egyptom obvinili Katar z podporovania extrémistov, ale toto obvinenia Dauha odmieta.