Vodca teroristickej bunky z Katalánska mal kázať aj v mešite vo Viedni

Barcelona/Viedeň 24. augusta (TASR) - Imám z Ripollu, Abdelbakki Es Satty, ktorého španielski vyšetrovatelia teroristického útoku v Barcelone považujú za hlavu teroristickej bunky z Katalánska, údajne kázal aj vo Viedni, a to v mešite 15. viedenského obvodu v priebehu jesene 2015, kde odslúžil piatkovú modlitbu pre mladých ľudí. S odvolaním sa na dobre informovaný zdroj to tvrdí rakúsky denník Kronen Zeitung.Podľa rovnakého zdroja sa už vyšetrovanie kontaktov imáma v Rakúsku začalo.Viedenské ministerstvo vnútra pre tlačovú agentúru APA túto informáciu potvrdiť nedokázalo. Jeho hovorca však potvrdil kontakty so španielskymi úradmi, ako aj preverovanie informácie.Zdroj rakúskeho denníka označil imáma zaa netajil prekvapenie nad tým, že mal plánovať teroristické útoky v Katalánsku. Naposledy stretol Abdelbakkiho Es Sattyho na viedenskom letisku, kde sa chystal s mladými ľuďmi na odlet do saudskoarabskej Mekky.Aj najmenej jeden zo zadržaných teroristov označil spomínaného imáma za ideológa skupiny, ktorej ôsmi členovia sú po smrti a ďalši štyria čelia vyšetrovaniu vrátane dvoch na slobode.Po duchovnom sa niekoľko dní pátralo, kým španielski experti nedospeli k záveru, že prišiel o život v predvečer útoku v Barcelone pri výbuchu v dome v Alcanare, kde bunka skladovala najmenej 120 plynových fliaš i trhavinu a zrejme pripravovala nálože. Explóziu španielske úrady najskôr považovali za nešťastie, čoskoro však narazili na súvislosti s útokom v Barcelone.