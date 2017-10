Vodcu militantov a hľadaného teroristu zabili v meste Marawi

Na archívnej snímke filipínski vojaci v meste Marawi na južných Filipínach. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Manila 16. októbra (TASR) - Filipínske bezpečnostné zložky informovali dnes o zabití hľadaného teroristu a vodcu militantnej skupiny napojenej na Islamský štát (IS), ktorá v máji obsadila juhofilipínske mesto Marawi.Isnilon Hapilon a Omarkhayam Maute boli poslednými vodcami skupiny ázijských islamistov, ktorá sa s rukojemníkmi zabarikádovala v tamojšej mešite a neskôr obsadila časť mesta.Zabitie Hapilona potvrdili agentúre AP štyri zdroje z prostredia polície a armády. Oboch vodcov podľa nich zneškodnili v záverečných bojoch s políciou a ich telá sa našli dnes v Marawi. Armáde sa podarilo oslobodiť 17 rukojemníkov. Očakáva sa, že boje by mali pokračovať ešte do konca týždňa.Filipínska armáda teroristovu smrť doposiaľ oficiálne nepotvrdila, dodala DPA s odvolaním sa na hovorcu armády.V meste asi 800 kilometrov južne od Manily sa nachádza stále okolo 40-50 militantov. Armáda sa aktuálne snaží zneutralizovať posledných militantov, odstrániť nastražené bomby a míny a zachrániť zadržiavaných civilistov.Militanti napojení na extrémistickú organizáciu IS zaútočili na Marawi 23. mája a boli zabarikádovaní v niektorých štvrtiach, kde kládli odpor vládnym silám. Do boja o získane mesta od islamistov sa zapojili tisícky vojakov, viac než 1000 ľudí prišli o život. Vládne jednotky postupne zabili troch vodcov skupiny, poslednými boli Hapilon a Maute.Mesto Marawi na juhofilipínskom ostrove Mindanao sa stalo terčom skupín moslimských extrémistov, ktorí tu podpaľujú budovy, napádajú vojakov a vystavujú vlajky teroristickej organizácie Islamský štát.Hapilon bol veliteľ skupiny Džamáa abú Sajjáf a na americkom zozname najhľadanejších teroristov, za ktorého zadržanie mohla byť vyplatená odmena do výšky päť miliónov dolárov.