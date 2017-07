Vodič autobusu havarovaného pri Verone prehovoril a tvrdi, že nezaspal

Hasiči prezerajú trosky autobusu po tragickej nehode neďaleko Verony 21. januára 2017, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 6. júla (TASR) - Vodič maďarského autobusu, ktorého tragická nehoda v januári pri talianskom meste Verona si vyžiadala dovedna 17 obetí, po dlhom čase prehovoril. Podľa dnešnej informácie spravodajského servera lokal.hu János V. vyhlásil, že za volantom v onú osudnú noc nezaspal.Výsluchy tohto muža v prvom období boli neúspešné, pretože pri nehode sa nadýchal dymu a utrpel aj poranenia dýchacích ciest a pľúc. Pred niekoľkými týždňami však chrapľavým hlasom povedal, že nezaspal. Podľa lokal.hu by to znamenalo, že havária nesúvisí s tým, že trpel syndrómom obštrukčného spánkového apnoe.Vodiča čoskoro prepustia z nemocnice, avšak podľa lekárov sa už nikdy úplne nezotaví a preto nebude môcť ani riadiť autobus. Jánosa V. v súvislosti s nehodou trestne stíhajú v Maďarsku i Taliansku.Pozostalí obetí sú nespokojní s doterajšími krokmi poisťovne v Maďarsku a plánujú iniciovať súdny spor v Taliansku.Z doterajších odborných posudkov vyšetrovania vyplynulo, že autobus narazil do zvodidiel a piliera po tom, čo vodič náhle zaspal. Trpel poruchou dýchania viazanou na spánok. Nosil so sebou prístroj, ktorý mu reguloval dýchanie v spánku. Vodič síce mal v poriadku potrebné lekárske povolenia, avšak podľa pozostalých je nepochopiteľné, prečo na takúto náročnú a dlhú cestu nasadili práve jeho.Prokuratúra vo Verone začala 21. januára trestné stíhanie neznámej osoby za spôsobenie dopravnej nehody s následkom smrti z nedbanlivosti. Za podozrivého označila vodiča, ktorý riadil autobus v čase nehody a ktorého v kóme s ťažkými poraneniami previezli 24. februára letecky z nemocnice vo Verone do vojenskej nemocnice v Budapešti.Autobus so študentmi gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval 20. januára pred polnocou na diaľnici A4 pri Verone. Vozidlo po náraze do mostného piliera zhorelo do tla. Na mieste nehody zomrelo 16 ľudí a mnohí ďalší sa zranili.