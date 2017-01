Vodič, ktorý unikal polícii, prišiel pri čelnej zrážke o život

Ilustračná fotografia Foto: TASR/Roman Stoklasa Foto: TASR/Roman Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 29. januára (TASR) - Pri čelnej zrážke v blízkosti obce Drienovec v okrese Košice-okolie prišiel dnes po polnoci o život vodič, ktorý unikal policajnej hliadke. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.Podľa jej slov dnes okolo 00.45 h polícia spozorovala v Medzeve vodiča osobného motorového vozidla, ktorý opakovane a bezdôvodne prechádzal do protismernej časti vozovky. Za mestom hliadka tohto muža predpísaným spôsobom zastavila a kontrolovala. Vodič predložil potrebné doklady, na výzvu, aby vypol motor a podrobil sa dychovej skúške na zistenie požitia alkoholických nápojov, však nereagoval, zaradil rýchlosť a s vozidlom ušiel. Policajná hliadka začala unikajúce auto prenasledovať s použitím zvukového a svetelného výstražného znamenia.Vodič však nerešpektoval výzvy polície na zastavenie vozidla a unikal smerom do obce Jasov. Ďalšia hliadka v meste Moldava nad Bodvou tomuto autu zablokovala cestu. Vodič prekážku obišiel a vysokou rýchlosťou pokračoval ďalej smerom na Drienovec. Za obcou v smere na Turňu nad Bodvou unikajúce vozidlo z doposiaľ nezistených príčin prešlo do protismeru, kde narazilo do protiidúceho nákladného auta.Pri dopravnej nehode 33-ročný vodič osobného motorového vozidla z okresu Košice-okolie utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Muž (30 rokov) z Trebišovského okresu, ktorý viedol nákladné auto, utrpel podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia. Dychová skúška u neho bola negatívna. Požitie alkoholických nápojov u nebohého bude zisťované pri pitve. Celková škoda spôsobená pri dopravnej nehode bola predbežne vyčíslená na 23.000 eur.Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti, ako aj presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.